WK afstanden: Op 'Long Distance Day' gaat Schouten voor uniek kwartet

Met de woorden "we hope to see you back tomorrow on Long Distance Day", nam de speaker bij de WK afstanden in Calgary afscheid van het publiek na een spectaculaire zaterdag. De slotdag van de wereldkampioenschappen heeft wel wat weg van een allroundtoernooi. De 1.500 meters staan op het programma, maar dit keer voorafgegaan door de 5.000 meter voor vrouwen en de 10.000 meter bij de mannen.

Programma WK afstanden zondag - Foto: NOS

Een aantal rijders komt vandaag tweemaal in actie op de Olympic Oval. Joy Beune en Patrick Roest zijn namens Nederland de dubbelaars op de slotdag van de wereldkampioenschappen. Het is bijkomen, herstellen en weer door. Voor Beune zit er drie uur en elf minuten tussen beide afstanden, Roest heeft er precies twee uur tussen zitten. Goud op zak Vrijdag werd Beune aan de zijde van Irene Schouten wereldkampioen op de ploegenachtervolging in een Nederlands record, vandaag zijn ze concurrenten. Schouten, olympisch kampioen op de 5.000 meter, won bij de laatste twee edities het goud en deed dat vorig jaar in Thialf in een Nederlands record: 6.41,25. Zij heeft de afgelopen dagen al goud veroverd op de 3.000 meter, de ploegenachtervolging en de massastart en kan in Calgary voor een unieke vier-op-een-rij zorgen. Bekijk hieronder de vooruitblik van Ireen Wüst op de slotdag van de WK:

De laatste vooruitblik van Ireen Wüst op de WK afstanden. Ze laat haar licht schijnen op de 5.000m voor vrouwen, de 10.000m voor mannen en de 1.500 meters. - NOS

De grootste buitenlandse concurrentie voor Schouten lijkt te komen van de Canadese Isabelle Weidemann en de Tsjechische Martina Sáblíková, de nummers twee en drie van de drie kilometer. De inmiddels 36-jarige Sáblíková veroverde donderdag haar 25ste WK-medaille. Ze werd tien keer wereldkampioen op de langste afstand, maar voor het laatst in 2019. Als de 5.000 meter uit de benen van Joy Beune is, strijdt ze op de 1.500 meter om de winst. Beune is de Nederlands kampioen, Antoinette Rijpma-De Jong verdedigt haar wereldtitel en heeft de laatste jaren een goede staat van dienst opgebouwd op de schaatsmijl. Ze reed sinds de Olympisch Spelen van Peking negentien keer een 1.500 meter en eindigde maar liefst zeventien keer in de top drie. Zeven keer was ze de beste.

Hoe schaats je dé perfecte 1.500 meter? Meervoudig Olympisch kampioen Ireen Wüst vertelt je daar alles over in deze aflevering van NOS Sportschool. - NOS

Marijke Groenewoud, winnaar van goud op de achtervolging en brons op de massastart, is de derde Nederlandse deelnemer. Tweede titel voor Takagi? Miho Takagi is niets minder dan de topfavoriet. De Japanse won dit seizoen alle 1.500 meters waaraan ze deelnam en wist zaterdag eindelijk de hiaat op te vullen op haar erelijst door op de 1.000 meter haar eerste individuele wereldtitel te veroveren.

Takagi viert de winst op de 1.000m met coach Johan de Wit en ploeggenote Mei Han uit China - Foto: NOS

Waar de Nederlandse vrouwen de successen aaneenrijgen, valt de oogst bij de mannen tegen. Alleen Patrick Roest greep een wereldtitel - op de 5.000 meter - en als het daarbij blijft, is deze editie de slechtste ooit voor de Nederlandse mannen. In de 22 voorgaande kampioenschappen veroverden de mannen altijd minimaal twee keer goud. Roest krijgt op de 1.500 meter en de 10.000 meter zelf twee keer de kans op nieuwe roem. De Zuid-Hollander baarde deze winter opzien met het rijden van zeer vlakke 1.500 meters. Roest versus titelverdediger Ghiotto Op de tien kilometer moet Roest opboksen tegen onder anderen titelverdediger Davide Ghiotto, die vrijdag zijn topvorm bewees door de Italiaanse squadra naar de titel te loodsen op de ploegenachtervolging.

Malfatti, Ghiotto en Di Stefano vieren de winst op de ploegenachtervolging - Foto: ProShots

Tweevoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis (zaterdag brons op de 1.000 meter) en Wesly Dijs starten ook namens Nederland op de 1.500 meter, waar de Amerikaan Jordan Stolz voor het tweede jaar op rij de triple kan veroveren. Bij de nog altijd maar 19-jarige Stolz lijkt het soms vanzelf te gaan, maar de Amerikaan is daadwerkelijke bezig historie te schrijven. Zes wereldtitels op een rij behalen heeft nog nooit iemand weten te realiseren. Sven Kramer kwam in 2007 en 2008 tot vijf titels op een rij.

Bekijk hier de samenvatting van de 1.000 meter voor mannen bij de WK afstanden in het Canadese Calgary. - NOS