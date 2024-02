Oud-topman Frontex doet namens partij Le Pen mee met Europese verkiezingen

De voormalige topman van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex, Fabrice Leggeri, stelt zich kandidaat voor de Europese verkiezingen. De topambtenaar, die in 2022 opstapte bij Frontex vanwege een onderzoek naar hem door de Europese Fraudedienst OLAF, wordt de derde naam op de Europese lijst van de radicaal-rechtse partij Rassemblement National van Marine Le Pen.

"We zijn vastbesloten om op te treden tegen de toestroom van migranten, die de Europese Commissie en de eurocraten niet als probleem ziet, maar als een project", licht hij zijn kandidatuur toe in de Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche. "De Europese verkiezingen van 9 juni zijn een unieke kans om Europa weer op het goede pad te zetten."

Leggeri, die in 2015 werd aangesteld om leiding te geven aan Frontex, kwam voor zijn vertrek bij het grensagentschap steeds meer onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van (financieel) wanbeleid. In de tijd dat Leggeri verantwoordelijk was voor Frontex kwam het Europese grensagentschap veelvuldig in het nieuws vanwege zogeheten illegale pushbacks, waarbij migranten door grenswachten in strijd met de wet worden teruggestuurd.

Von der Leyen, Macron

Leggeri zegt dat hij sinds zijn gedwongen aftreden in april 2022 nadenkt over een carrière in de politiek. "De Franse regering zette me onder druk om ontslag te nemen, Duitsland voelde zich niet geroepen om me te steunen, de Europese Commissie - duidelijk vijandig tegenover mij - wilde dat ik vertrok", aldus Leggeri. Hierdoor zag hij naar eigen zeggen in dat hij de ambtenarij achter zich moest laten en de politiek in moest.

De Fransman hekelt "het Europa van Von der Leyen, wat in werkelijkheid het Europa is van Macron". "Van nu af aan moeten we vechten tegen deze Europese Commissie, die aanmoedigt en tolereert dat we kopje onder gaan door overweldigende migratie", herhaalt hij een bekende theorie die zijn partij erop nahoudt over oorzaken van migratie naar Europa.

Rassemblement National, voorheen Front National geheten, heeft in de peilingen voor de Europese verkiezingen een flinke voorsprong op de partij van Macron. Volgens een recente peiling waar ook Politico over schreef is de partij, die tegenwoordig wordt geleid door Le Pens protegé Jordan Bardella, goed voor ruim 30 procent van de stemmen. In deze specifieke peiling komt de partij van Macron uit op slechts ongeveer de helft daarvan.