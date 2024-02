Thaise oud-premier Thaksin weer op vrije voeten

De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is weer vrij. Ooggetuigen melden dat Thaksin het gevangenisziekenhuis waar hij het afgelopen halfjaar werd vastgehouden, heeft verlaten. Hij werd vergezeld door zijn dochter.

Volgens de ooggetuigen is een colonne voertuigen weggereden bij het ziekenhuis, in de richting van zijn woning in het westen van Bangkok. Daar hangen spandoeken met daarop de tekst "Welkom thuis" en "We hebben zo lang gewacht op deze dag". Zijn dochter Paetongtarn Shinawatra schrijft op Instagram dat hij thuis is gearriveerd. "We hopen dat hij gezond zal blijven", schrijft ze.

Thaksin was tussen 2001 en 2006 premier, maar werd afgezet door het leger. In 2010 werd hij veroordeeld tot een celstraf van acht jaar vanwege corruptie, waarop hij naar Dubai vluchtte. Vorig jaar maakte hij bekend dat hij bereid was om zijn zelfverkozen ballingschap te beëindigen en terug te keren naar Thailand.

Gratieverzoek

Direct na zijn terugkeer naar Thailand werd Thaksin opgepakt en dezelfde nacht werd hij opgenomen in het ziekenhuis omdat hij last had van pijn op de borst en een hoge bloeddruk. Een gratieverzoek werd vorig jaar deels gehonoreerd door koning Vajiralongkorn: zijn celstraf werd verlaagd naar één jaar.

Nu is de 74-jarige oud-premier dus na een halfjaar vervroegd vrijgelaten. Volgens het ministerie van Justitie is dat gebeurd in het kader van een wet waarmee gevangenen vrij kunnen komen als ze ernstig ziek zijn, een handicap hebben of boven de 70 jaar oud zijn.