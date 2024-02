Zeker vier agenten gewond bij rellen rond bijeenkomst Eritreeërs in Den Haag

Bij de rellen rond de bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in een zalencentrum in Den Haag zijn vier politieagenten gewond geraakt. Twee agenten raakten volgens de politie gewond aan hun hand, één liep schade op aan haar gebit en een vierde agent werd aangereden door een politieauto. Over de ernst van de verwondingen is nog niets bekendgemaakt. "Vanuit het niets werden onze collega's geconfronteerd met zeer heftig en ernstig geweld", zegt algemeen commandant Mariëlle van Vulpen. "Het is zeer te betreuren dat collega's gewond zijn geraakt en ook andere hulpverleners ernstig belaagd werden. Dit is onacceptabel." Meerdere mensen zijn aangehouden. Ook zoekt de politie contact met getuigen. Burgemeester Van Zanen van Den Haag veroordeelt de rellen in zijn stad als "afschuwelijk en onacceptabel". Hij meldde kort voor middernacht dat het Openbaar Ministerie een Team Grootschalige Opsporing heeft ingesteld om de daders te vervolgen. Eerder liet de gemeente Den Haag al weten dat de bijeenkomst in zalencentrum Opera is georganiseerd door regeringsgezinde Eritreeërs. Volgens het zalencentrum was het een nieuwjaarsfeest. Tegenstanders van het regime zouden op de bijeenkomst zijn afgekomen, waarna de ongeregeldheden ontstonden. Relschoppers liepen rond met stokken, de straat was bezaaid met bakstenen en er stonden auto's en een touringcar in brand:

In Den Haag is de mobiele eenheid in actie gekomen vanwege een confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs. Op beelden is te zien dat er politieauto's in brand staan en dat mensen met stenen gooien. - NOS

Myra Koomen, een oud-politicus die nu optreedt als woordvoerder voor de Eritrese gemeenschap in Nederland, vertelt aan de NOS dat er zo'n 500 à 600 mensen in het zalencentrum feest aan het vieren waren. Volgens haar had de bijeenkomst geen politieke signatuur en zijn gasten ook niet naar buiten gegaan om de confrontatie met tegenstanders op te zoeken. Van Zanen schrijft dat al langer bekend is dat bijeenkomsten van de Eritrese gemeenschap tot onderlinge spanningen kunnen leiden, waarmee hij vermoedelijk onder meer verwijst naar een massale vechtpartij in Rijswijk vorig jaar. Daarom zijn er in overleg met het zalencentrum en de organisator van de bijeenkomst maatregelen genomen. Zo werd de beveiliging opgeschroefd en heeft de politie extra eenheden in paraatheid gebracht. 'Brigade Nhamedu' "Nadat begin van de avond diverse meldingen kwamen dat jongeren van de Eritrese organisatie 'Brigade Nhamedu' de confrontatie zochten, is een noodbevel uitgevaardigd", aldus de Haagse burgemeester kort voor middernacht. Ook heeft hij 's avonds het bevel gegeven om traangas in te zetten om de relschoppers te verdrijven. De Brigade Nhamedu is een groep tegenstanders van het Eritrese regime. Het zijn voornamelijk Eritrese jongeren die buiten Eritrea leven, beschreef de Britse krant The Guardian eerder na geweld bij Eritrese bijeenkomsten in Zweden, Canada en de VS. Leden van de oppositiegroep zien de culturele bijeenkomsten en feesten van regeringsgezinde landgenoten als een manier om het Eritrese regime te verheerlijken, en ze zeggen er alles aan te doen om die bijeenkomsten te verstoren.

Van Zanen beschrijft verder dat de brandweer ernstig is gehinderd bij de bluswerkzaamheden. Er stonden onder meer politie- en personenauto's in brand. Het vuur is ook overgeslagen naar het zalencentrum. Uiteindelijk heeft de politie de rust kunnen terugbrengen rond het centrum, waarop de brandweer verder kon blussen. Ook is er in samenwerking met de organisatie van de bijeenkomst vervoer geregeld om de bezoekers veilig de stad uit te krijgen. Brede veroordeling De Haagse burgemeester staat niet alleen in zijn veroordeling van het geweld. Eerder op de avond noemde politievakbond ACP het al "volstrekt onacceptabel". De bond sprak van schokkende berichten over het geweld waarmee de agenten zijn geconfronteerd. Ook lokale politici in Den Haag reageren fel op de rellen in hun stad. "Het lijkt wel een oorlogszone", vindt raadslid Guernaoui van Hart voor Den Haag. "Dit kan echt niet. Er moet keihard opgetreden worden tegen dit tuig", citeert Omroep West hem. Ook VVD-fractievoorzitter Van Basten Batenburg vindt de situatie onacceptabel. "Tuig heeft besloten om de politie te bekogelen. Inreken en en opsluiten, allemaal." Vanuit D66 en GroenLinks klinkt waardering voor het optreden van de politie en de burgemeester. Het CDA vindt het geweld tegen de politie "hartverscheurend" en noemt het ook "onfatsoenlijk en onacceptabel".

Wat er vanavond in Den Haag is gebeurd is compleet onacceptabel. Hulpverleners die worden aangevallen tijdens hun werk gaat alle perken te buiten. Dit gedrag blijft niet zonder consequenties.

Ik wil de politie, brandweer en ambulancepersoneel bedanken voor hun tomeloze inzet.… — Dilan Yesilgöz - Zegerius (@DilanYesilgoz) February 17, 2024