Haagse burgemeester veroordeelt geweld tegen politie bij bijeenkomst Eritreeërs

Het geweld tegen politiemensen en -materieel rond de bijeenkomst van de Eritrese gemeenschap in een zalencentrum in Den Haag is afschuwelijk en onacceptabel. Dat schrijft burgemeester Van Zanen van Den Haag in een verklaring. Hij beschrijft onder meer dat er agenten gewond zijn geraakt en materieel in brand is gestoken. Het Openbaar Ministerie heeft een Team Grootschalige Opsporing ingesteld om de daders te vervolgen, meldt hij.

Eerder liet de gemeente Den Haag al weten dat de bijeenkomst in zalencentrum Opera is georganiseerd door regeringsgezinde Eritreeërs. Volgens het zalencentrum was het een nieuwjaarsfeest. Tegenstanders van het regime zouden op de bijeenkomst zijn afgekomen, waarna de ongeregeldheden ontstonden. Relschoppers liepen rond met stokken, de straat was bezaaid met bakstenen en er stonden auto's en een touringcar in brand.

Myra Koomen, een oud-politicus die nu optreedt als woordvoerder voor de Eritrese gemeenschap in Nederland, vertelt aan de NOS dat er zo'n 500 à 600 mensen in het zalencentrum feest aan het vieren waren. Volgens haar had de bijeenkomst geen politieke signatuur en zijn gasten ook niet naar buiten gegaan om de confrontatie met tegenstanders op te zoeken.

Van Zanen schrijft dat al langer bekend is dat bijeenkomsten van de Eritrese gemeenschap tot onderlinge spanningen kunnen leiden, waarmee hij vermoedelijk onder meer verwijst naar een massale vechtpartij in Rijswijk vorig jaar. Daarom zijn er in overleg met het zalencentrum en de organisator van de bijeenkomst maatregelen genomen. Zo werd de beveiliging opgeschroefd en heeft de politie extra eenheden in paraatheid gebracht.

'Brigade Nhamedu'

"Nadat begin van de avond diverse meldingen kwamen dat jongeren van de Eritrese organisatie 'Brigade Nhamedu' de confrontatie zochten, is een noodbevel uitgevaardigd", aldus de Haagse burgemeester kort voor middernacht. Ook heeft hij 's avonds het bevel gegeven om traangas in te zetten om de relschoppers te verdrijven.

De Brigade Nhamedu is een groep tegenstanders van het Eritrese regime. Het zijn voornamelijk Eritrese jongeren die buiten Eritrea leven, beschreef de Britse krant The Guardian eerder na geweld bij Eritrese bijeenkomsten in Zweden, Canada en de VS. Leden van de oppositiegroep zien de culturele bijeenkomsten en feesten van regeringsgezinde landgenoten als een manier om het Eritrese regime te verheerlijken, en ze zeggen er alles aan te doen om die bijeenkomsten te verstoren.

Ook in Den Haag liep de poging om de bijeenkomst te verstoren uit op geweld: