Almere City houdt ook bij PEC de nul en wint door prachtgoal Robinet

Thomas Robinet legde de bal in de 69ste minuut voor zichzelf klaar en knalde van zo'n twintig meter langs PEC-doelman Jasper Schendelaar. Een mooi doelpunt in een verder vooral lelijke wedstrijd.

Het was Almere City FC ten voeten uit bij PEC Zwolle op zaterdagavond. De oerdegelijke ploeg van coach Alex Pastoor gaf bijna niks weg, hield voor de negende keer dit seizoen de nul, creëerde zelf nauwelijks kansen, maar sloeg in de tegenstoot genadeloos toe: 0-1.

Bij een nieuwe zeldzame tegenstoot in de tweede helft was het raak via de achtste seizoensgoal van Robinet. Daarna volgde nog een kansrijke aanval via Rajiv van La Parra en Van La Parra kreeg ook in blessuretijd een kans, maar de nekslag voor PEC bleef uit.

Voor het verdedigend zo sterke Almere was dat geen probleem, want achterin hielden de Flevolanders de boel dicht: 0-1. Zo kwam voor PEC Zwolle, zonder de geschorste aanvoerder Bram van Polen, een einde aan een reeks van zes duels ongeslagen duels.