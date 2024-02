Heerenveen geeft na rust initiatief weg en verliest van Go Ahead Eagles

Heerenveen heeft de overwinning op Ajax geen positief vervolg kunnen geven. In een wedstrijd met twee gezichten waren de Friezen tegen Go Ahead Eagles de eerste helft beter, om na rust alsnog toe te moeten zien hoe de nummer zes van de eredivisie door een 2-0 overwinning de volle buit mee nam naar Deventer. Heerenveen voelde zich in eigen huis gesterkt door het mooie resultaat tegen Ajax zes dagen eerder. Dat was terug te zien in het eigen Abe Lenstra Stadion aan hoe de ploeg begon.

De stand in de eredivisie. - Foto: NOS

Voor rust was er maar één ploeg die enigszins aanspraak mocht maken op een doelpunt en dat was Heerenveen. Met Osame Sahraoui, een van de beste dribbelaars van de eredivisie, als aanjager had de thuisploeg het betere van het spel, zonder dat echt kansen creëerde. Tot de rand van het strafschopgebied combineerde de ploeg van Kees van Wonderen best aardig, maar eenmaal in de zestien meter liepen de aanvallende bedoelingen dood. Sahraoui mikte niet zuiver, Pelle van Amersfoort kopte over en voormalig Go Ahead-speler Luuk Brouwers, weggestoken door Van Amersfoort, zag zijn schot van links naast verdwijnen.

Osame Sahraoui - Foto: ANP

Dat laatste gebeurde na een half uur spelen. In de laatste tien minuten van de eerste helft gebeurde er niet veel meer. Van Go Ahead Eagles, dat de geschorste spelmaker en ijsbreker Willum Willumson nog steeds node miste, werd weinig tot niets vernomen. De eerste serieuze voorzet van de bezoekers viel pas in de 43ste minuut te noteren. De Deventaren, al vier duels op rij zonder verlies (al ontsnapte het vorige speelronde wel aan een thuisnederlaag in de IJsselderby tegen PEC Zwolle) en dit seizoen een van de verrassingen van de eredivisie, kropen na rust wat meer uit hun schulp. Kijk hieronder naar de reacties van Go Ahead-trainer René Hake en sc Heerenveen-middenvelder Thom Haye:

Reacties Go Ahead-trainer René Hake en sc Heerenveen-middenvelder Thom Haye na sc Heerenveen - Go Ahead Eagles (0-2). - NOS

Met succes. In de 55ste minuut belandde een vrije trap van Mats Deijl op de paal, waarna de Deense invaller Jakub Breum, begin dit seizoen overgekomen van Odense, de rebound genadeloos langs Heerenveen-doelman Mickey van der Hart schoot: 0-1. Doelpunt geeft vleugels Het doelpunt gaf de ploeg van René Hake vleugels. Opnieuw Breum haalde van afstand hard uit, maar trof de vuisten van Van der Hart. In de 66ste minuut zag Omobolaji Adekanye een dribbel vanaf rechts eindigen op de benen van de Heerenveen-keeper. Heerenveen probeerde het tij nog te keren. De Zweedse middenvelder Sven Olsson was een kwartier voor tijd gevaarlijk van afstand. Aan de andere kan verzuimde de ingevallen Zweedse Victor Edvardsen in de slotfase tot tweemaal toe het duel te beslissen. Lat en Van der Hart stonden een goal in de weg. Zijn derde poging, op aangeven van invaller Sören Tengstedt, was wel raak. Zo werd het alsnog 0-2.

Danijel Pranjic - Foto: ANP