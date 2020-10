Kuipers: 'Ziekenhuisopnames zullen blijven stijgen, het is een tsunami'

Zodra het aantal coronabesmettingen stopt met stijgen, zal het naar verwachting drie weken duren voordat de piek in opnames wordt bereikt. Dat zegt voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Hij spreekt zelfs van een tsunami: "Bij de eerste golf werd er gesproken over een vloedgolf. Nu is het meer een tsunami, waarbij de eerste golf minder hoog lijkt, maar het water dat daarna volgt des te sterker is."

De toename van coronapatiënten op de IC gaat nu sneller dan de toename op de gewone afdelingen. Bijna de helft van de intensivecareafdelingen is op de moment bezet met coronapatiënten.

Kuipers noemt deze ontwikkeling zorgwekkend. "Het duurt te lang voordat we effect zien van de coronamaatregelen. Dat betekent dat het aantal ziekenhuisopnames langer zal doorstijgen." Hij verwacht dat het aantal opnames nog zeker tot het einde van de maand blijven toenemen.

Zes coronapatiënten zijn met een speciale bus onderweg van Rotterdam naar Maastricht. Dat moet ervoor zorgen dat de spoedeisende hulp van het Maasstad Ziekenhuis openblijft.