Ernst Kuipers: druk op zorg blijft toenemen

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu 2003 coronapatiënten, 463 van hen liggen op de intensive care. De toename van coronapatiënten op de IC gaat nu sneller dan de toename op de gewone afdelingen. Vergeleken met gisteren zijn er dertien bij gekomen. Dat zegt Ernst Kuipers van het landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. De IC is nu voor de helft bezet met coronapatiënten.

Volgens Kuipers neemt de druk in de hele zorg toe, niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook in verpleeg- en verzorgingshuizen en bij de huisartsen. Kuipers verwacht dat de ziekenhuisopnames nog zeker tot het einde van de maand blijven toenemen en spreekt in dat verband van een tsunami.

Vijftien dagen geleden lagen er 1000 coronapatiënten in het ziekenhuis, nu is de grens van 2000 gepasseerd.

Volgende week wordt de IC-capaciteit uitgebreid met 1350 bedden, zegt Kuipers.

Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 9283 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 526 meer dan gisteren.