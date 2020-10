Begin november 7 snelteststraten, militairen helpen bij opbouw

Begin november komen er in Nederland zeven snelteststraten. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving van RTL Nieuws. Militairen zullen helpen bij de opbouw en ook mensen gaan trainen die de tests gaan afnemen. Mogelijk zullen zij ook zelf in de nieuwe teststraten aan de slag gaan.

Waar de snelteststraten komen, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk met welke sneltests ze gaan werken. Er zijn inmiddels verschillende soorten sneltesten. Zo is er de LAMP-test van TNO, waarmee een proef is gedaan in Amsterdam. Die geeft binnen drie kwartier tot een uur een uitslag en zou even betrouwbaar zijn als de nu gebruikte PCR-test.

Daarnaast is er een blaastest, ontwikkeld door het bedrijf Breathomix en het Leidse UMC. Die laat binnen een minuut zien of iemand is besmet. Daarmee worden nog proeven gedaan, maar volgens minister De Jonge is in elk geval een negatieve uitslag bij een blaastest al heel betrouwbaar.

Er zijn hoge verwachtingen van de sneltesten. Nu moeten mensen soms meerdere dagen wachten op de uitslag. Wie al in de teststraat weet dat de uitslag negatief is, hoeft niet in quarantaine. Vooralsnog zouden mensen die positief testen nog wel een reguliere PCR doen.