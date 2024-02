Griekspoor buigt net als vorig jaar voor Sinner in halve finales ABN Amro Open

Tallon Griekspoor heeft net als vorig jaar in de halve finales van het ABN Amro Open zijn Waterloo gevonden. De 27-jarige Noord-Hollander verloor evenals vorig jaar van de Italiaan Jannik Sinner: 2-6. 4-6. De 22-jarige Sinner, als eerste geplaatst, neemt het zondag in de finale van de 51ste editie van het toernooi vanaf 15.30 uur op tegen de Australiër Alex De Minaur, die eerder op zaterdag op zijn 25ste verjaardag met 6-4, 6-3 won van de Bulgaar Grigor Dimitrov.

ABN Amro Open live bij de NOS De finale in het enkelspel is zondag rechtstreeks te zien via NOS Studio Sport op NPO 1 en via de NOS-app/NOS.nl. De wedstrijd is ook te volgen via flitsen bij NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Vanaf 12.55 uur is ook de finale van de rolstoelfinale van de mannen te zien via een stream.

Griekspoor werd met het bereiken van de laatste vier de eerste Nederlander met twee achtereenvolgende halve finales in Rotterdam sinds de huidige toernooidirecteur Richard Krajicek in 1997 en 1998. Vorig jaar was Sinner in de halve eindstrijd met 7-5, 7-6 (5) de sterkste. Een zege op Sinner in Ahoy zou voor Griekspoor een opsteker betekenen in zijn weg naar de absolute tennistop. De nummer 29 van de wereldranglijst paste recent zijn eetpatroon en trainingsindeling aan en een overwinning op een topspeler zou een mooie stap voorwaarts zijn. Sinner op herhaling Met een break in de eerste game zette echter niet Griekspoor, maar Sinner de toon in Ahoy. De Italiaanse Australian Open-winnaar pakte op 4-1 een tweede break. Sinner had het toen even lastig, maar werkte zich met een paar fraaie dropshots knap uit de problemen.

Jannik Sinner - Foto: ANP