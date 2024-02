De Wit bezorgt AZ in laatste minuten eindelijk weer competitiezege

Het is AZ eindelijk weer eens gelukt een wedstrijd in de eredivisie te winnen. De voetballers uit Alkmaar kwamen in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op achterstand, maar sleepten er met veel kunst en vliegwerk toch nog een 2-1 overwinning uit. Dani de Wit was de matchwinner in de negentigste minuut. Fortuna-AZ was een duel tussen twee teams die snakten naar een overwinning. De Limburgers incasseerden zes dagen terug met een 4-0 nederlaag bij FC Utrecht een flinke opdoffer, terwijl AZ al zes duels op rij in de eredivisie niet meer heeft gezegevierd. De laatste Alkmaarse zege in de competitie dateert van 9 december, toen thuis Almere City met 4-1 werd verslagen. Inschattingsfout Nadat Sven Mijnans en Dani de Wit in het eerste kwartier kansen op de 0-1 voor AZ hadden laten liggen, kwam Fortuna geheel tegen de verhoudingen in op voorsprong. De Spaanse middenvelder Inigo Cordoba profiteerde optimaal van een inschattingsfout van Kristijan Belic. De Belgische Serviër zag zijn slechte pass onderschept worden door Cordoba die zo in één ruk op weg kon naar het doel van AZ en vervolgens in de achttiende minuut beheerst raak schoot.

Kristijan Belic - Foto: ANP

De Alkmaarders waren even helemaal de kluts kwijt. Drie minuten later kopte de Braziliaan Rodrigo Guth uit een corner bij de tweede paal bijna de tweede Sittardse treffer binnen. AZ ging op jacht naar de gelijkmaker, maar zonder echt gevaarlijk te worden. En als het dat wel een keer werd, zat het ook niet mee. Wild hoog over Tien minuten voor rust kreeg David Moller Wolfe een enorme mogelijkheid voor AZ, maar de Noorse verdediger ramde de bal wild hoog over het doel van Michael Verrips. Drie minuten minuten later mikte Vangelis Pavlidis wel van dichtbij tussen de palen, alleen deed de Griekse topscorer dat in buitenspelpositie. Na rust was Ruben van Bommel dichtbij de gelijkmaker. Een fraaie versnelling van links naar binnen rondde de pas 19-jarige aanvaller af met een hard schot net aan de verkeerde van de paal, om vrijwel meten daarna samen met Belic te worden gewisseld door Martens.

Pavlidis tikt de 1-1 binnen. - Foto: ANP