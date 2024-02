Sparta completeert comeback in derby tegen Excelsior na spectaculaire eerste helft

Sparta heeft in de Rotterdamse derby tegen Excelsior in een zinderend voetbalgevecht aan het langste eind getrokken: 4-2. Sparta kwam al snel op een 0-2 achterstand, maar wist zich terug te knokken mede dankzij uitblinker Tobias Lauritsen (twee goals en een assist). De eerste mogelijkheid was voor Sparta toen een mooi balletje terecht kwam bij Pelle Clement, die op de rand van het strafschopgebied uithaalde richting de linkerhoek. Keeper Stijn van Gassel leek te worden geklopt, maar had op het nippertje een briljante redding in huis. Hierna volgde een kans voor de uitploeg via Cisse Sandra, die zijn poging zag eindigen in de verdedigende muur van Sparta. Vier goals in eerste helft Vroeg daarna leverde een ingestudeerde corner van Excelsior toch de eerste goal op. De verdedigers van de thuisploeg werden bij de indraaiende bal van Julian Baas voor het blok gezet en Kik Pierie kon in complete vrijheid eenvoudig binnentikken voor de 0-1 voorsprong. Het was al de zesde keer dat Excelsior een doelpunt maakte uit een hoekschop dit seizoen. De 0-2 liet niet lang op zich wachten. Een geweldige individuele actie en een perfecte pass van Couhaib Driouech, die eerder een wintertransfer naar PSV in rook op zag gaan, zette Lance Duijvestijn in scoringspositie. De aanvaller scoorde voor open doel en dat was zijn eerste treffer voor de Kralingers.

Sparta viert comeback - Foto: ProShots

Sparta was wakker geschud, ging vol in de aanval en trok de stand in de eerste helft al gelijk. Arno Verschueren zorgde voor de aansluitingstreffer (mooi schot in de kruising) en na iets meer dan een halfuur maakte Lauritsen de gelijkmaker. Na de pauze leken de kansen uit te blijven op het Kasteel, maar werd er wel met vuur gespeeld door Sparta. Vier spelers ontvingen geel voor harde overtredingen op de sterk spelende Driouech, een evenaring van het record gele kaarten voor overtredingen op één speler.

Driouech (op de grond) moest veel overtredingen verduren van Sparta spelers - Foto: ProShots

Vooral de elleboog-stoot van Jonathan de Guzman was wreed en zorgde voor frustratie bij de Marokkaans jeugdinternational. In de 72ste minuut moest de uitblinker zelfs het veld verlaten en drie minuten later scoorde Sparta uit een corner. Lauritsen was de ster van de avond en maakte zijn tweede van de wedstrijd met een bekeken kopbal in de hoek: 3-2. In het vervolg waren er aan beide kanten nog wat kleine kansen. Excelsior probeerde de gelijkmaker te forceren. Keeper Van Gassel was mee naar voren en Charles-Andreas Brym profiteerde van het lege doel en zette de 4-2 eindstand op het bord. Zo blijven de Spartanen in de race voor de play-offs voor Europees voetbal, het stijgt naar de achtste plek.