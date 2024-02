Japan pakt personeelstekort leger aan: lang haar geen bezwaar meer

Om in aanmerking te komen voor het Japanse leger zijn meerdere competenties noodzakelijk, maar voor rekruten valt binnenkort één ding af. Het hebben van gemillimeterd haar is niet langer noodzakelijk. De reden: het ministerie van Defensie wil het tekort aan troepen tegengaan.

Voorheen waren kortgeschoren kapsels bij mannen en kort haar voor vrouwen verplicht. Maar vanaf april gelden soepelere regels.

Mannen mogen dan een coupe met korte achterkant en zijkanten, met langer haar bovenop. Vrouwelijk personeel mag langer haar hebben, maar het mag niet op de schouders vallen als het is opgestoken. Ook mag het geen belemmering zijn voor het dragen van een helm.

Het persbureau Kyodo meldt dat de nieuwe regels vorige maand ter sprake kwamen tijdens een panelvergadering van deskundigen die zich buigen over het personeelstekort bij defensie. Minister Kihara zei dat een versoepeling nodig is omdat defensie moet concurreren met sectoren die ook kampen met een tekort aan arbeidskrachten.

Seksuele intimidatie

De rol van het Japanse leger is uitsluitend defensief. Japan besloot na de Tweede Wereldoorlog dat het leger enkel ingezet kan worden voor zelfverdediging. Maar Japan heeft te maken met groeiende spanningen in de regio. Het land worstelt met de snelle militaire opbouw van China en de nucleaire programma's van Noord-Korea.

Japan verhoogt al een aantal jaar de defensie-uitgaven, maar de rekrutering loopt achter. Daarin spelen verschillende factoren een rol. Japan kent een dalend geboortecijfer en heeft tegelijk de oudste bevolking ter wereld. Ook zijn de lonen in het leger niet hoog en hebben verhalen over seksueel geweld en intimidatie de rekrutering belemmerd.

In december werden drie Japanse ex-soldaten schuldig bevonden aan aanranding van een vrouwelijke collega. Ze kregen alleen voorwaardelijke gevangenisstraffen. De vrouwelijke militair die het misbruik meldde, oogstte lof maar kreeg ook veel online haatberichten toegestuurd.

Tatoeages ook welkom?

Het ministerie van Defensie overweegt naar verluidt ook om mensen met tatoeages in het leger toe te laten. Tatoeages zijn lange tijd taboe geweest in Japan, omdat ze in verband gebracht worden met de yakuza, de Japanse maffia. Nog steeds worden mensen met tatoeages niet toegelaten op sommige stranden of in openbare badhuizen. Maar inmiddels beginnen vooral jongere Japanners anders te denken over tatoeages.