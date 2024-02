Rellen in Den Haag rond bijeenkomst Eritreeërs, politieauto's in brand

In Den Haag zijn vanavond rellen uitgebroken bij een zalencentrum waar een groep Eritreeërs een bijeenkomst hield. Een rivaliserende groep Eritreeërs probeerde het centrum binnen te komen. De mobiele eenheid was massaal aanwezig bij het gebouw, waar mensen stenen gooiden en politieauto's in brand staken. Bij de rellen raakten meerdere agenten gewond, schrijft bestuurslid Ramon Meijerink van politievakbond ACP op X. "Volstrekt onacceptabel", oordeelt hij. Inmiddels zijn de relschoppers weg bij het zalencentrum. Wel is het nog onrustig in de omgeving en dat duurt waarschijnlijk nog even, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag. De politie gebruikte traangas om de orde aan de Fruitweg te herstellen. Hiervoor gaf burgemeester Van Zanen toestemming. Ook kondigde hij een noodbevel voor de omgeving af. Relschoppers liepen rond met stokken, en behalve politieauto's stonden personenauto's en een touringcar in brand. De hele straat was bezaaid met bakstenen.

In Den Haag is de mobiele eenheid in actie gekomen vanwege een confrontatie tussen twee groepen Eritreeërs. Op beelden is te zien dat er politieauto's in brand staan en dat mensen met stenen gooien. - NOS

De bijeenkomst in zalencentrum Opera was georganiseerd door regeringsgezinde Eritreeërs, zegt de woordvoerder van de gemeente Den Haag. Tegenstanders van het regime zouden op de bijeenkomst zijn afgekomen, waarna de ongeregeldheden ontstonden. Volgens de eigenaar van het zalencentrum was er een nieuwjaarsfeest geboekt dat tot het einde van de avond zou duren. Tot het einde van de middag was er niets aan de hand, zegt hij. Buiten stond aanvankelijk een kleine groep, "die steeds groter werd". De aanwezigen bij de bijeenkomst moesten voor de zekerheid binnen blijven en zitten daar nog steeds, zegt hij. Buiten zochten Eritreeërs de confrontatie met de politie. Bij bijeenkomsten van Eritreeërs is volgens de gemeente altijd een verhoogde alertheid. Dat was ook vanavond het geval bij het zalencentrum, zegt de eigenaar. "Er waren risicosignalen over het feest. Vanaf 15 à 16 uur was er al politie en ME aanwezig." Ook zouden de bezoekers van de bijeenkomst in bussen onder politiebegeleiding naar het zalencentrum zijn gebracht. Het zalencentrum is aan de buitenkant zwaar beschadigd.