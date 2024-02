Korstanje ligt lang op kop, maar grijpt naast WK-medaille: 'Kwam nét niet goed uit'

Nyls Korstanje heeft bij de WK langebaan zwemmen in Doha net niet voor een sensatie kunnen zorgen. De Nederlander leek in de finale van de 100 meter vlinderslag op weg naar de wereldtitel, maar werd in de laatste meters nog voorbij gesneld door drie andere zwemmers. "Voor mijn gevoel gevoel ging het heel lekker, maar ik kwam nét niet goed uit. Wat een idioot!", klonk Korstanje zwaar teleurgesteld. "Ik maakte nog een slag en tikte niet optimaal aan." De dag na het goud van Marrit Steenbergen (100 meter vrij) en Tes Schouten (200 meter schoolslag) was het net niet opnieuw prijs. In een poging zijn tot nu tegenvallende WK alsnog van glans te voorzien, vertrok Korstanje bloedsnel en keerde in de finale na 23,50 als eerste. Goud lonkte voor de Nederlander, die eerder in de week de finale van de 50 meter vlinder op een haar na had gemist.

Nyls Korstanje kan zijn hoge tempo net niet volhouden tijdens de 100 meter vlinderslag op de WK zwemmen in Doha. - NOS

Maar het bad bleek net iets te lang. De Portugees Diego Matos Ribeiro (51,17), de Zwitser Simoin Bucher (51,20) en Pool Jakub Majerski (51,32) gingen er nog voorbij. Voor Ribeiro was het na het goud op de 50 meter vlinder zijn tweede wereldtitel. De tijd van 51,41 was sneller dan de 51,75 die Korstanje in de halve finale had gezwommen. Vorig jaar werd hij vijfde in de WK-finale op dit nummer.

Nyls Korstanje grijpt net naast goud op de 100 meter vlinderslag. - NOS

Kenzo Simons eindigde in de finale van de 50 meter vrije als zesde. Een dag eerder had de zwemmer van Surinaamse afkomst met een persoonlijk record (21,73) de eindstrijd gehaald. Het lukte de nerveus ogende Simons in zijn eerste internationale finale niet om nogmaals boven zichzelf uit te stijgen. Hij kwam uit op 21,81. Het goud was verrassend voor de Oekraïner Vladyslav Bukhov (21,44) die de favoriet Cameron McEvoy uit Australië (21,45) en de Brit Benjamin Proud (21,53) voor bleef. Bekijk hieronder de race en een reactie van Kenzo Simons:

Bij de vrouwen haalden Steenbergen, gisteren nog goudhaantje, en landgenote Kim Busch de finale van de 50 meter vrije slag niet. Ze eindigden in de eerste halve finale respectievelijk als vijfde en zesde. Hun tijden van 24.74 en 24,86 waren niet voldoende voor een plek in de eindstrijd zondag. Opvallend was dat Sarah Sjöström voor de zesde keer op rij de wereldkampioen werd op de 50 meter vlinderslag. De 30-jarige Zweedse was zoals vrijwel altijd een klasse apart op dit niet-olympische nummer. Ze kwam bij het aantikken niet eens geweldig uit, maar liet met 24,63 de derde tijd ooit noteren. In de finale van de 4 x 100 meter vrij voor gemengde estafetteploegen speelde de Nederland geen rol van betekenis. Stan Pijnenburg, Caspar Corbeau, Kira Toussaint en Marit Steenbergen eindigden als zesde, op 3,96 seconden van winnaar China. Australië en de Verenigde Staten pakten het zilver en brons.