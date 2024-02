Fans stemmen massaal op Ben Saddik, maar hij weigert plek op toernooi met Verhoeven

Jamal Ben Saddik heeft een aanbieding om deel te nemen aan het zwaargewichttoernooi van volgende maand in stadion Gelredome laten schieten. De Belgisch-Marokkaanse kickbokser had het daar komende maand mogelijk opnieuw kunnen opnemen tegen Rico Verhoeven. In plaats daarvan zal de Benjamin Adegbuyi de ring in stappen tijdens de Glory Grand Prix.

Daarop ging Glory in gesprek met de 2.05 meter lange kickbokser, maar volgens de organisatie weigerde Ben Saddik op het voorstel in te gaan. Daarop werd Adegbuyi, op ruime afstand de nummer twee van de fanverkiezing benaderd.

"We hebben Jamal een plaats in het toernooi aangeboden, maar wegens een gebrek aan voorbereiding heeft hij besloten niet deel te nemen", zegt Glory-topman Robbie Timmers. Het evenement is over precies drie weken, op 9 maart. Doorgaans beleggen kickboksers voor een gevecht een trainingskamp van acht tot tien weken.

Glory meldt wel dat het "ernaar uitkijkt om Ben Saddik" later dit jaar zijn rentree te zien maken. De 33-jarige kickbokser geldt als een van de boegbeelden van de organisatie. Hij is vooral bekend van een bloederig titelgevecht in 2021 met Verhoeven, dat de wereldkampioen ondanks een flinke wond in het gezicht wist te winnen.

Doping

Een klein jaar later werd Ben Saddik, voor de tweede keer in zijn loopbaan, positief getest op doping. Het leverde hem een schorsing van vijftien maanden op, die afgelopen november afliep.