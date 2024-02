Protesten met speelgoedauto's en tennisballen in Duitsland, Dortmund speelt gelijk

De supporters van zo'n beetje alle Duitse voetbalclubs verzetten zich momenteel met hand en tand tegen het voornemen van de bond om het voor (buitenlandse) investeerders mogelijk te maken aandelen in de competitie op te kopen.

In de eerste helft wierpen fans van Wolfsburg tennisballen en andere spullen op het veld, in de tweede deden die van Dortmund dat.

Borussia Dortmund, komende week tegenstander van PSV in de Champions League, heeft twee punten laten liggen op bezoek bij VfL Wolfsburg: 1-1. Oranje-international Donyell Malen bleef de hele wedstrijd op de bank bij Dortmund.

Na acht minuten maakte Niclas Füllkrug de 1-0. De Duitse spits speelde in plaats van Donyell Malen, die de laatste tijd goed op schot is en tegen PSV een goede kans lijkt te hebben om te starten.

Tussen alle onderbrekingen door werd er gewoon gevoetbald in de Volkswagen-Arena. Borussia Dortmund, dat vierde staat in de Bundesliga, begon nog heel aardig aan de wedstrijd.

Er waren op afstand bestuurbare autootjes het stadion in gesmokkeld, die beladen met rokende fakkels over het veld scheurden.

De protesten zijn al een tijdje gaande. Een mogelijke investeerder haakte daardoor onlangs af. Het voornaamste protestmiddel zijn tennisballen, maar dit weekend gooiden fans het bij Hansa Rostock - HSV over een andere boeg.

Wolfsburg moest van de tegengoal even bekomen, maar nam daarna het heft steeds meer in handen. In de tweede helft maakte Yannick Gerhardt met kopbal gelijk.

Van die treffer had Dortmund niet terug. Het bleef bij 1-1.

Frimpong scoort voor Leverkusen

Oranje-international Jeremie Frimpong maakte maar weer eens een doelpunt voor koploper Bayer Leverkusen, dat met 1-2 won bij Heidenheim.

De rechtsback maakte tegen Heidenheim de openingstreffer. Het was zijn zevende Bundesliga-doelpunt van het seizoen. Ook gaf Frimpong al zeven assists.