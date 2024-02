Evenepoel neemt in tijdrit voorschot op eindzege in Algarve, voor sterke Sheffield

Daarmee was hij 17 seconden sneller dan Magnus Sheffield, die verrassend sterk voor de dag kwam in de tijdrit.

Remco Evenepoel heeft een belangrijke slag geslagen in de strijd om de eindzege in de Ronde van de Algarve. De 24-jarige wereldkampioen van Soudal Quick-Step raffelde de 22 kilometer af in 27.09 minuten.

Verrassend sterke Sheffield

Sheffield was vorig jaar van dichtbij getuige van de fatale valpartij van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland en had veel tijd nodig om dat te verwerken. Afgelopen week deed hij op de website van zijn ploeg Ineos voor het eerst zijn verhaal over die vreselijke dag.

De Amerikaan was ook de beste van zijn ploeg Ineos, wat een prestatie op zich is gezien de deelname van erkende tijdrijders als Filippo Ganna en Geraint Thomas. Ganna werd zesde op 0.48 van Evenepoel, Thomas ging niet voluit en werd veertigste op bijna twee minuten.