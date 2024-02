Jarige De Minaur verslaat Dimitrov en is eerste finalist ABN Amro Open

Alex De Minaur heeft als eerste de finale van de 51ste editie van het ABN Amro Open bereikt. De Australische tennisser had maar twee sets nodig tegen zijn Bulgaarse opponent Grigor Dimitrov, Het werd 6-4, 6-3 voor De Minaur op zijn 25ste verjaardag.

De protegé van voormalig toptennisser Lleyton Hewitt brak in de eerste game meteen de opslag van Dimitrov en dat maakte de rest van de eerste set het verschil. Bij 5-4 voor kreeg De Minaur drie kansen om de set naar zich toe trekken. Bij de derde was het raak met een ace.

In de eerste game van de tweede set bewerkstelligde de nummer tien van de wereld en vijf van de plaatsingslijst in Rotterdam meteen weer een breakpunt in de eerste servicegame van de Bulgaar. Nadat die was benut bleef De Minaur de partij dicteren.