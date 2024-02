In technologierace probeert China met oude machines snelle chips te maken

Al jaren probeert de VS te voorkomen dat China geavanceerde technologie kan ontwikkelen. Maar dat land blijft het proberen. In China worden kosten noch moeite gespaard om zo geavanceerd mogelijke chips te maken.

De belangrijkste fabrikant in het land, SMIC, kan volgens bronnen van de Financial Times nog geavanceerdere chips maken dan tot nu toe gedacht, waar Amerika juist zijn best doet om dat te voorkomen.

In de chipsector wordt de ontwikkeling van chips uitgedrukt in aantallen nanometers (afkort als 'nm'). Hoe kleiner het aantal nm, hoe krachtiger de chip. Het is ook een marketingterm, en dus iets om met een korrel zout te nemen.

Tegelijkertijd is het veelgebruikte manier om de ontwikkelingen te volgen. De chip in de nieuwste iPhone, geproduceerd bij TSMC in Taiwan, zit op 3 nm. De Financial Times schrijft dat fabrikant SMIC dit jaar een generatie daarboven, 5 nm, wil gaan produceren voor techgigant Huawei.

Nieuwste machines

Als dit klopt is het een signaal dat China bezig lijkt zijn achterstand in te halen. Afgelopen najaar bracht Huawei een telefoon uit met een chip die volgens analyses was gemaakt op 7 nm.

Jan-Peter Kleinhans, directeur technologie en geopolitiek van denktank Stiftung Neue Verantwortung, vraagt zich wel af China écht al zover is. "TSMC, Intel en Samsung zijn voor deze productie overgestapt op de nieuwste machines van ASML. Dit doen op de oudere modellen is extreem uitdagend, hoewel het technisch niet onmogelijk is. Maar er is een reden waarom niemand anders het heeft gedaan."

Wiel opnieuw uitvinden

"De producten van TSMC zijn superieur", zegt Burn-Jeng Lin, die lang een hoge functie had bij chipreus TSMC. Nu is hij decaan van het College of Semiconductor Research aan de National Tsing Hua University in Hsinchu (Taiwan).

"SMIC legde het tot de sancties altijd af tegen TSMC, maar het kan zowel positief als negatief uitvallen", zegt hij, verwijzend naar de Amerikaanse exportbeperkingen die ook de Nederlandse chipmachinemaker ASML raken.