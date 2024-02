Judoka's Van Lieshout en De Wit pakken brons in Bakoe

Joanne van Lieshout en Frank de Wit hebben bij het grandslamtoernooi in Bakoe een bronzen medaille gewonnen. Van Lieshout deed dat in de klasse tot 63 kilogram en De Wit in de klasse tot 81 kilogram.

De 21-jarige Van Lieshout kwam in de troostfinale terecht doordat ze in de halve finales met een waza-ari verloor van de Oostenrijkse Lubjana Piovesana, zij won later goud.

Van Lieshout versloeg in de strijd om het brons landgenote Geke van den Berg met een ippon. Het is haar vierde bronzen grandslammedaille.

De Wit verslaat Oostenrijker

Voor De Wit gold dat hij maximaal een bronzen medaille kon winnen doordat hij in de halve finales het onderspit moest delven tegen de Bahrein Askerbii Gerbekov.

In de troostfinale won de judoka uit Heemskerk van Shamil Borashvili. Van de Oostenrijker verloor hij in november nog een wedstrijd in Montpellier, maar nu versloeg hij Borashvili met een waza-ari.

Vijfde plek voor Polling

Voor Kim Polling zat er geen medaille in zaterdag. Zij verloor de strijd om het brons tegen de vijf jaar jongere Elisave Teltsidou. De 33-jarige Polling, die in de Azerbeidzjaanse hoofdstad in 2015 een van haar vier Europese titels won, verloor haar wedstrijd al na anderhalve minuut.

De Griekse Teltsidou, de nummer twee van de wereldranglijst, won het duel met een ippon.