Wereldbeker shorttrack in Gdansk: goud voor Poutsma en mixed relay, zilver Schulting

Bij de wereldbekerfinale in het Poolse Gdansk heeft Suzanne Schulting, in haar tweede wereldbekerwedstrijd van het seizoen, een zilveren medaille veroverd op de 1.500 meter. Xandra Velzeboer, die vooral op de 500 meter domineert, eindigde net naast het podium op de vierde plaats.

Selma Poutsma pakte goud op de 500 meter bij de vrouwen, waar Velzeboer had besloten niet mee te rijden. Bij de mannen was er een bronzen medaille voor Friso Emons op de 1.500 meter.

Op de relay was de titel ook voor Nederland met Poutsma, Velzeboer, Kay Huisman en Teun Boer, die met een gigantische voorsprong domineerden in de finale. Het was al de derde overwinning voor de oranje shorttrackers op dit onderdeel in het wereldbekerseizoen.

Zo lijken de Nederlandse shorttrackers in goede vorm te zijn in aanloop naar de WK in Rotterdam, die van 15 tot en met 17 maart plaatsvinden.

Voor Schulting was het de vierde medaille sinds haar rentree vorige week in Dresden, waar ze na haar lange afwezigheid al zilver had gewonnen op haar favoriete afstand, de 1.000 meter, brons op de 1.500 meter en goud op de relay.

Eerder op de dag, in de halve finales van de 1.500 meter, kwalificeerde Schulting zich vrij gemakkelijk met een tweede plek. Ook Velzeboer ging naar de finale met een solide tweede plek, terwijl Diede van Oorschot het veld moest verlaten na een vroege aanval die niet zoals gewenst uitpakte.

Santos-Griswold te sterk

In de finale startte de 24-jarige Schulting als tweede achter de grootste concurrent in vorm, Kristen Santos-Griswold. Velzeboer nam plek vijf in aan de startlijn.

De twee Nederlandse schaatsers reden lang samen in het midden, terwijl de kopposities steeds werden afgewisseld onder de rest van het veld. Schulting knokte zich steeds meer naar voren en reed naar de tweede plek met nog vier rondes te gaan.