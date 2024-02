Invaller Depay scoort voor winnend Atlético, Barcelona met moeite langs Celta

FC Barcelona kon later op de dag met enig fortuin nieuw puntenverlies voorkomen. De titelhouder wurmde zich vlak voor tijd langs Celta de Vigo: 1-2.

Memphis Depay heeft met een mooie goal bijgedragen aan een 5-0 zege van Atlético Madrid op Las Palmas in La Liga. Het was voor Depay de vijfde competitiegoal van het seizoen.

Voor de Madrilenen was de klus tegen het zwakke Las Palmas al na twintig minuten zo goed als geklaard. Spits Marcos Llorente had toen al twee keer gescoord. Na rust maakte zijn collega Ángel Correa er ook twee.

Vlak voor tijd maakte Depay, in de 63ste minuut ingevallen, de 5-0. Hij ramde de bal van een meter of twintig het doel in.

Barcelona komt goed weg

Barcelona moest aanvankelijk het initiatief aan Celta de Vigo laten, maar de eerste grote kans was toch voor de bezoekers. Vicente Guaita pakte het schot van Lamine Yamal. Strand Larsen liet vervolgens namens Celta een goede kans liggen.

Vlak voor rust bewees Robert Lewandowski zijn klasse met een hard, diagonaal schot: 0-1. Iago Aspas maakte vlak na rust via de voet van Jules Koundé gelijk. Barcelona werd daarna amper gevaarlijk, maar Yamal ritselde in de extra tijd een strafschop. Lewandoski miste, maar mocht nogmaals vuren omdat Guaita te vroeg van de lijn kwam: 1-2.