Invaller Depay scoort voor Atlético Madrid, dat dik wint van Las Palmas

Door de eenvoudige zege passeert Atléti FC Barcelona, dat later vandaag tegen Celta de Vigo speelt. De ploeg van coach Diego Simeone staat nu derde achter Real Madrid en Girona.

Memphis Depay heeft met een mooie goal bijgedragen aan een 5-0 zege van Atlético Madrid op Las Palmas. Het was voor Depay de vijfde competitiegoal van het seizoen.

Voor de Madrilenen was de klus tegen het zwakke Las Palmas al na twintig minuten zo goed als geklaard. Spits Marcos Llorente had toen al twee keer gescoord. Na rust maakte zijn collega Ángel Correa er ook twee.

Vlak voor tijd maakte Depay, in de 63ste minuut ingevallen, de 5-0. Hij ramde de bal van een meter of twintig het doel in.