Aanstaande val Avdiivka symbolisch en tactisch belangrijk, maar geen doorbraak

"Onze mensen redden is onze belangrijkste taak." De woorden die de Oekraïense president Zelensky vanochtend op de veiligheidsconferentie in München sprak, zijn de voornaamste reden dat zijn leger zich terugtrekt uit de oostelijke frontstad Avdiivka. De aanstaande Russische overwinning is volgens deskundigen van symbolisch en tactisch belang, maar betekent niet dat het front nu instort.

Tien jaar lang ploeterden Oekraïense militairen elke week om de loopgraven te versterken en om mijnenvelden aan te leggen bij Avdiivka. Verdedigen was het credo en de Russen hadden grote moeite om een doorbraak te forceren rond de stad Donetsk. Tot ze in oktober een groot offensief lanceerden.

Maanlandschap

Oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif omschrijft het als een vuurwals. "Dat offensief ging gepaard met ontzettend veel geweld, granaten en artillerie. Nu staat er eigenlijk niets meer. Alles is stuk, alle gebouwen liggen in puin. We kennen de beelden uit de Gazastrook, zo ziet het er hier ook uit. Het is een maanlandschap dat een beetje te vergelijken is met de Slag om Verdun in de Eerste Wereldoorlog."

Voor Oekraïne betekende Avdiivka, overigens net als Bachmoet een jaar geleden, een mogelijkheid om enorme verliezen toe te brengen aan de Russen. "Dan praat je over bijna duizend gesneuvelden per dag in november. Dat is eigenlijk niet voor te stellen."

Maar nu is voor Oekraïne een grens bereikt. "Je komt op een punt dat je moet zeggen: 'Moet ik mijn eigen mensen nu nog opofferen hiervoor of kan ik beter stukje bij beetje terrein prijsgeven?' Oekraïne moet gewoon zuinig zijn op zijn mensen en zijn materieel. Die schaarse middelen moet je niet inzetten voor een doel dat je eigenlijk toch niet gaat behalen", legt De Kruif uit.