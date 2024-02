Vanavond op tv: De Russische dreiging • Sora: van tekst naar levensechte AI-video's • Beroemdste opera van Suriname

De beloften aan Oekraïne

De bevestiging van de dood van Aleksej Navalny en de terugtrekking van Oekraïne uit Avdiivka, het is het nieuws van de dag. Dat is het ook op de veiligheidsconferentie in München, waar staatshoofden, militairen, diplomaten en ministers bij elkaar zijn om te praten over onder andere die Russische dreiging. We spreken de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en NAVO-admiraal Rob Bauer.