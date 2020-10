Op krukken meldt Becker zich voor strafzaak: moet hij zeven jaar de cel in?

In Londen is de strafzaak begonnen die Boris Becker zeven jaar in de gevangenis kan doen belanden. Met donkere kringen onder zijn ogen kwam de 52-jarige gevallen tennisheld op krukken de rechtszaal binnen.

Bij aankomst werd Becker gevraagd of alles goed met hem gaat. "Ja", was het korte antwoord. Kalm noemde hij zijn naam en geboortedatum en hij stelde op alle fronten onschuldig te zijn. Becker wordt ervan verdacht bij zijn faillissement voor miljoenen aan inkomsten achter te hebben gehouden. Er liggen negentien aanklachten, die voor een maximale celstraf van zeven jaar staan. Rijke tenniscarrière Op zijn zeventiende won Becker al Wimbledon. In zijn rijke carrière kwamen daar nog vijf grandslamtitels bij. De Duitser was het eerste 'servicekanon' in het moderne tennis en stond zeventien weken op de eerste plaats van de wereldranglijst.

