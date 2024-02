IND: 1 procent van de ingewilligde nareisverzoeken is 'gestapelde' nareis

Gezinshereniging en dan met name de zorgen over zogeheten gestapelde gezinshereniging, waren afgelopen zomer het struikelbok voor het kabinet-Rutte IV. Nu blijkt uit onderzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hoe vaak gestapelde gezinshereniging in de afgelopen jaren aan de orde was.

In totaal ging het om 780 ingewilligde gestapelde verzoeken in vier jaar, blijkt uit de cijfers. Het aantal groeit niet. Alleen in 2021 is er een piek te zien, toen er een eind was gekomen aan de corona-reisbeperkingen waardoor tijdelijk minder gezinshereniging mogelijk was.

Een van de vormen van gestapelde verzoeken zijn aanvragen binnen de nareisprocedure. Dat werkt als volgt. Asielzoekers die hun familieleden zijn nagereisd, krijgen een zogeheten 'afgeleide asielvergunning'. Zij mogen zelf geen familieleden laten overkomen volgens de nareisprocedure, maar wel een zelfstandige asielaanvraag doen als ze in Nederland zijn aangekomen. Als die goedgekeurd wordt, kunnen ze wel weer een eigen nareisprocedure starten: dat wordt nareis-op-nareis genoemd.

Demissionair minister Yesilgöz van Justitie uitte afgelopen zomer haar bezorgdheid over dit 'stapelen' van nareisprocedures. Volgens haar ging het om 'duizenden' gevallen, zei ze tegen de Volkskrant. Uit de nieuwe IND-cijfers - die alleen gaan over 'enkele' stapelingen - blijkt dat dit zo'n 200 keer per jaar gebeurt.