Koploper Liverpool wint met scorende Gakpo, City gelijk bij Chelsea

In de Premier League hebben Liverpool en Arsenal een eenvoudige zege geboekt. Koploper Liverpool won met 4-1 bij Brentford en Arsenal met 5-0 bij Burnley. Regerend kampioen Manchester City verspeelde in eigen huis punten tegen Chelsea: 1-1. De voorsprong van Liverpool op nummer twee Arsenal is twee punten. City, dat van de tweede naar de derde plaats zakte, heeft vier punten minder een een wedstrijd minder gespeeld.

Stand Premier League - Foto: NOS

Na een moeizaam eerste kwartier kwam Liverpool, waar Virgil van Dijk zijn 250ste wedstrijd speelde, tegen Brentford beter in de wedstrijd. Door een snelle uitbraak kwam de ploeg van de afzwaaiende Jürgen Klopp op voorsprong. Darwin Núñez werd alleen voor Oranje-doelman Mark Flekken gezet en verschalkte hem met een prachtige stift. Kort na die goal kwam Ryan Gravenberch het veld in voor de geblesseerde Curtis Jones. In de rust viel ook Cody Gakpo in. De Portugese aanvaller Diogo Jota raakte op het oog ernstig geblesseerd aan zijn knie. Sterke tweede helft Gravenberch was in de tweede helft belangrijk, toen hij handig langs zijn tegenstander glipte en de bal bij Mohamed Salah wist te krijgen. Die speelde goed door naar Alexis Mac Allister, die de 0-2 achter Flekken tikte. Het verzet van Brentford was daarmee grotendeels gebroken. Liverpool bleef vrolijk verder aanvallen en een derde goal kon niet uitbleven.

Ryan Gravenberch speelde ruim een uur mee - Foto: AFP

In de 68ste kopte Gakpo de bal door op Salah, waarna de Egyptenaar zijn vijftiende goal van het seizoen binnenschoot. Brentford probeerde zich daarna nog even op te richten. Een kwartier voor tijd redde Toney de eer voor de Londenaren, maar meer dan dat zat er niet in. Sterker nog, kort voor tijd strafte Gakpo geklungel achterin af en de oud-PSV'er maakte zijn derde doelpunt van het seizoen. Arsenal wint ruim, City niet langs Chelsea Arsenal was op Turf Moor oppermachtig tegen Burnley. Voor de rust scoorde Martin Ødegaard met een pegel en Bukayo Saka vanaf de stip. Erna joeg Saka de bal in het dak van het doel, vond Leandro Trossard de verre hoek en rondde Kai Havertz een individuele actie koel af: 0-5. Manchester City liet voor de achtste keer dit seizoen punten laten liggen. Chelsea creëerde voor rust drie keer een gevaarlijke overtalsituatie op de helft van City en één keer leidde dat tot een doelpunt.

Erling Haaland (r) - Foto: AFP