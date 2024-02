Onverslaanbare rolstoeltennisster De Groot wint opnieuw ABN Amro Open

Diede de Groot blijft onverslaanbaar. De rolstoeltennisster had het niet makkelijk in de finale van het ABN Amro Open, maar was wel in twee sets te sterk voor haar landgenote Jiske Griffioen: 7-5, 7-5. Zo won ze ook de tweede editie van het rolstoeltennistoernooi in Rotterdam.

De Groot heeft al drie jaar lang geen wedstrijd verloren; haar laatste nederlaag was in 2021 tegen de Japanse Yui Kamiji. De Groot kon dus vol vertrouwen beginnen aan de finale.

Maar vanaf het begin af aan ging het niet makkelijk voor de Woerdense. Griffioen kreeg in de zesde game meerdere breakkansen, maar uiteindelijk was het de wilskracht van De Groot die ervoor zorgde dat ze de game toch naar zich toe wist te trekken.

Het bleef daarna gelijk opgaan. Pas aan het einde van de eerste set kon de 21-voudig grandslamwinnares opgelucht ademhalen.

Over en weer breaken

De Groot had dus nog maar één set nodig voor weer een overwinning, maar de nummer 1 van de wereld zag de tweede set bijzonder verlopen.

Beide speelsters konden hun eigen services amper houden en de ene naar de andere break werd geplaatst. Uiteindelijk keek De Groot tegen een 2-4 achterstand aan.