Lid Raad van Elf Tegelen overlijdt bij ongeluk met praalwagen

Bij een ongeluk op een carnavalswagen in Venlo is een 45-jarige man uit Tegelen om het leven gekomen. De man was lid van de Raad van 11 van de carnavalsvereniging in Tegelen, meldt 1Limburg.

"Iets na 11.00 uur vanochtend kregen we de melding dat iemand bekneld is geraakt op een bedrijventerrein. Er is nog geprobeerd om te reanimeren, maar dat heeft niet mogen baten", aldus een politiewoordvoerder.

Het ongeluk gebeurde bij een loods waar de wagens worden opgetuigd en afgebroken. Volgens de politie stond de man samen met andere leden van de carnavalsvereniging op de wagen, toen die achteruit werd binnengereden. Mogelijk kwam hij klem te zitten tussen de bovenkant van de deuropening en de wagen.

De chauffeur van de trekker die de wagen trok, is daarna met de politie meegegaan naar het bureau om te vertellen wat er precies gebeurd is. De politie benadrukt dat hij geen verdachte is.