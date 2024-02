Na prijsverhoging geen zwemles voor 400 kinderen Amstelveen

De zwemles van zo'n 400 kinderen in Amstelveen stopt hoogstwaarschijnlijk eind maart, omdat de nieuwe huurder van een zwembad de prijzen verdubbelt.

"Ouders moeten boven op de kosten voor zwemlessen ook nog een lidmaatschap voor kind én ouder gaan afsluiten", zegt instructeur Salah el Jalti van zwemclub ABC bij NH. "Dan worden de lessen voor de meeste ouders onbetaalbaar."

Zwemclub ABC verzorgt nu zo'n tien jaar zwemlessen in het bad op het sportpark aan de Escapade in Amstelveen. Maar El Jalti zegt te stoppen nu het bedrijf Special Sports de nieuwe huurder wordt en op 1 april naar eigen zeggen "een geheel vernieuwde luxe Family Club" opent.

De prijzen vanaf 1 maart zijn nog niet precies bekend en Special Sports is onbereikbaar voor commentaar. Maar volgens het Amstelveense gemeenteraadslid Nora Fakirni (SP) gaan ouders 175 euro betalen voor een verplicht lidmaatschap van vier weken, voor kind én volwassene. "Daar komen dan dus nog de kosten van de zwemles bovenop", zegt zij.

Gracht voor de deur

Daarmee zouden de prijzen ongeveer verdubbelen. "Voor ons is dat niet haalbaar", zegt Assia. Haar 5-jarige dochter is nu bij ABC tegen het 'oude' tarief bezig voor haar A-diploma. De Amsterdamse moeder moest vanwege de lange wachtlijsten eerder uitwijken naar Amstelveen. Toen was ze blij dat haar kinderen les konden volgen. Nu vreest ze alsnog te moeten stoppen. "Het doet me wel wat, want ik vind het heel belangrijk dat ze leren zwemmen. Er is hier overal water. Bij ons voor de deur loopt een gracht."

De Engelstalige Andrew is ook bezorgd. "Met een kleine prijsstijging zouden we wel akkoord gaan, maar alles is al zo duur geworden", zegt hij. "Als de prijzen te veel omhoog gaan zullen we als ouders van twee kinderen dus op zoek moeten naar iets anders, ben ik bang. Dat zouden de kinderen heel erg jammer vinden."

Volgens SP-raadslid Fakirni is er in Amstelveen ook geen alternatief. Bij het enige andere zwembad in de stad is een wachttijd van 6 tot 12 maanden; op de wachtlijst stonden begin dit seizoen 660 kinderen. Er wordt in Amstelveen wel een nieuw zwembad gebouwd, maar dat is pas in de loop van volgend jaar klaar.

Tweedeling

Er wordt een tweedeling gecreëerd, stelt Fakirni. Waarbij kinderen van ouders die vermogend zijn kunnen zwemmen en kinderen met ouders met een bescheiden inkomen maandenlang op de wachtlijst staan. Fakirni: "Zwemonderwijs zou een betaalbare basisvoorziening moeten zijn voor alle Amstelveners."

In het Amstelveens Nieuwsblad zegt de Amstelveens wethouder Herbert Raat (VVD) de zorgen van de SP te delen. Hij doet een beroep op de nieuwe huurder om wat de zwemlessen betreft verder te kijken dan de 'business-case' en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. "Meer kan ik niet doen, want het is een private onderneming", zegt hij in de krant. "Wij gaan daar niet over."

Schoolzwemmen

Omdat de hoge tarieven niet alleen in Amstelveen tot discussie leiden, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer dat schoolzwemmen weer verplicht moet worden, zodat alle kinderen leren zwemmen. Maar het kabinet twijfelt.

De herinvoering van het schoolzwemmen kost de overheid 129 tot 212 miljoen euro per jaar, afhankelijk van hoeveel zwemdiploma's de kinderen via hun school gaan halen. Dus heeft het kabinet afgelopen donderdag beloofd aan de Tweede Kamer om in gesprek te gaan met het onderwijs om "realistische scenario's uit te werken".