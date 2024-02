Woordvoerder Navalny bevestigt zijn dood, maar zijn lichaam is niet op aangewezen plek

De woordvoerder van de Russische oppositieleider Navalny bevestigt dat hij is overleden. "Hij is vermoord", zegt ze via X. Gisteren meldde het Russische gevangeniswezen dat Navalny was overleden tijdens 'een wandeling'. Waar zijn lichaam is, is onduidelijk.

Woordvoerder Kira Jarmysj baseert de bevestiging van zijn dood op een officieel overlijdensbericht gericht aan de moeder van Navalny. Het lichaam van Navalny zou nu voor onderzoek in Salechard zijn, een stad in Siberië. "We eisen dat het lichaam van Navalny direct wordt overgedragen aan de familie."

Mortuarium

Waar in Salechard het lichaam dan zou zijn, is niet bekend. De moeder en de advocaat van Navalny zijn bij het mortuarium van de stad geweest, maar dat was gesloten. Bovendien is het lichaam van Navalny daar niet, zo zegt de woordvoerder. Een medewerker van het mortuarium bevestigt dat aan persbureau Reuters.

Volgens de woordvoerder van Navalny heeft de gevangenis wel gezegd dat het mortuarium open zou zijn en dat het lichaam daar is. De mortuariummedewerker zegt tegen Reuters dat het lichaam ook naar een andere stad kan zijn overgebracht.

Gezond

Gisteren zei het Russische gevangeniswezen dat Navalny zich niet goed voelde tijdens een wandeling en dat hij zijn bewustzijn verloor in de gevangenis in het Siberische dorp Charp, zo'n 1900 kilometer ten noordoosten van Moskou. Het woord 'wandelen' suggereert dat Navalny flink wat bewegingsruimte had, maar het is een eufemisme voor 'hij werd gelucht'.

Hoe Navalny is overleden, is onduidelijk. Eergisteren was hij nog op beeld te zien tijdens een rechtszitting, en maakte hij een fitte indruk. Zijn moeder zag hem afgelopen week nog in de gevangenis. Ze zei dat Navalny toen gezond was en levensvreugde uitstraalde.

Navalny was de grootste criticus van de Russische regering, van president Poetin en de andere machthebbers in het land. Hij werd na een schijnproces veroordeeld vanwege "het oprichten van een extremistische beweging".