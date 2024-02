Hordenloper Holloway verbetert zijn eigen indoorwereldrecord

De Amerikaan Grant Holloway heeft op de 60 meter horden zijn eigen indoorwereldrecord verbeterd. Bij de nationale kampioenschappen in Albuquerque klokte hij een tijd van 7,27.

Met die tijd, gelopen in de series, was de 26-jarige Amerikaan tweehonderdste van een seconde sneller dan zijn wereldrecord (7,29). Dat liep hij zowel in 2021 als in 2022.

Na zijn wereldrecord besloot Holloway overigens om de finale te laten schieten. Over twee weken wil de atleet namelijk pieken op de WK indoor in Glasgow. Holloway is indoor al tien jaar ongeslagen.

Evenaring wereldrecord van Jones

Het bleef niet bij één wereldrecord in Albuquerque. Op dezelfde afstand evenaarde Tia Jones bij de vrouwen het indoorwereldrecord dat Devynne Charlton van de Bahama's vorige week had gelopen: 7,67.

Dat wereldrecord (7,68) stond tot vorige week maar liefst zestien jaar op naam van de Zweedse Susanna Kallur. Charlton dook daar met eenhonderdste onder, net zoals Jones nu doet.