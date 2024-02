Na ruim een maand rust toch weer explosie bij Vlaardingse loodgieter

Bij het woonhuis van een loodgieter in Vlaardingen is vanochtend opnieuw een explosief afgegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond, het woonhuis is beschadigd.

Het is de tiende ontploffing bij een pand van de loodgieter. De vorige was begin januari, op een van zijn bedrijfspanden.

In verband met de explosies werden eerder drie verdachten opgepakt. In de nacht van 12 op 13 december werd een 26-jarige Rotterdammer aangehouden. In januari werden een 19-jarige verdachte uit Delfzijl en een 30-jarige verdachte uit Rotterdam opgepakt, meldt Rijnmond. Het is onbekend of die drie nu nog vastzitten.

De Vlaardingse loodgieter heeft al sinds mei vorig jaar te maken met aanslagen, op zijn eigen huis en dat van zijn moeder, en op bedrijfspanden en auto's. Burgemeester Bert Wijbenga vond de situatie op een gegeven moment zo onveilig dat hij alle panden van de loodgieter sloot, inclusief het woonhuis in Vlaardingen,. De man zocht toen tijdelijk onderdak in hotels en bij vrienden.

Geen nieuwe ontploffingen

Omdat er na de explosie begin januari geen nieuwe ontploffingen meer waren, gaf Wijbenga de loodgieter toestemming om vanaf 19 januari weer naar huis te gaan. Het is onbekend of hij vannacht thuis was.

Hoewel de reeks ontploffingen bij de loodgieter al meer dan zeven maanden duurt, is er nog niets bekend over een motief. De loodgieter zelf zei eerder in De Telegraaf dat hij geen idee heeft. "Ik heb geen briefje of belletje ontvangen over het waarom. Ik zit niet in de drugshandel en ik ben geen dief. Het enige is dat ik tot een paar jaar geleden losse handjes had", aldus de Vlaardinger.

De politie zette eerder twintig rechercheurs op de zaak. Voor alle panden waar de afgelopen tijd een aanslag of een poging daartoe is geweest, staat een camera. Ook patrouilleert de politie extra.