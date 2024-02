Japan lanceert met succes nieuwe raket na twee mislukte pogingen

De Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA heeft met succes een nieuwe raket gelanceerd. Eerder mislukten twee pogingen om de H3 de ruimte in te krijgen. Nu kwam de draagraket na een succesvolle lancering in zijn geplande baan om de aarde.

De lancering was vanochtend op het ruimtevaartcentrum in het zuidwesten van Japan. Aan boord van de raket zijn kleine satellieten.

De eerste lanceerpogingen van de H3-raket mislukten vorig jaar. De eerste poging in februari werd afgebroken doordat de vaste brandstofraketten niet bleken te werken. Een kleine maand later, in maart, ging de raket wel de lucht in, maar minuten na de lancering viel een motor uit en besloot de Japanse ruimtevaartorganisatie om de raket in de lucht zichzelf te laten vernietigen.

Verbeterd ontstekingssysteem

Nu, bijna een jaar later, is er een nieuwe raket gebouwd. Met de lancering wil JAXA twijfel over de betrouwbaarheid van de nieuwe draagraket wegnemen. De organisatie heeft het ontstekingssysteem verbeterd na de problemen met de eerste raket van vorig jaar.

"Ik werk al lang in de ruimtevaart, maar heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld. Ik ben opgelucht", zei JAXA-topman Hiroshi Yamakawa na de lancering.

Goedkoper

Er is de afgelopen acht jaar hard aan de ontwikkeling van de raket gewerkt. Met de H3 wil Japan meer voet aan de grond krijgen in de lucratieve satellietlanceerindustrie. De H3 is ook bedoeld voor onbemand vrachtvervoer naar ruimtestation ISS.

Japan had de raket gepresenteerd als goedkoper alternatief voor de Falcon 9-raket van SpaceX van Elon Musk. De raket wordt aangedreven door een goedkopere motor met 3D-geprinte onderdelen.