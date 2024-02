Geen pasta of brood meer voor Griekspoor op weg naar absolute tennistop

Tallon Griekspoor zoekt in zijn weg naar de absolute tennistop naar die paar procenten waarin hij zich nog kan verbeteren. De halvefinalist van het ABN Amro Open paste recentelijk zijn eetpatroon en trainingsindeling aan. Dat werpt volgens de Amsterdammer nu z'n vruchten af. De 27-jarige Griekspoor zegt sinds afgelopen december nog nauwkeuriger op zijn voeding te letten. "Ik eet nu veel meer groente en vlees en ben gestopt met het eten van brood. Geen koolhydraten, geen pasta. Daarin heb ik veel dingen veranderd", vertelt Griekspoor over zijn andere benadering. "Het voelt goed. Ik heb nu mega-veel energie en slaap ongelooflijk goed. Ik heb nooit moeite gehad met slapen, maar ik was wel iemand die kon uitslapen. Nu heb ik energie in de ochtend, terwijl ik daarvoor in de ochtend nooit vooruit te branden was."

Zijn Zweedse fysiotherapeut Sebastian Pisano bracht Griekspoor, die eind vorig via zijn eveneens Zweedse management met Pisano in contact was gekomen, tot nieuwe inzichten. "We hebben veel dingen omgegooid en zijn zaken anders gaan doen. Ik sta daar vanaf het eerste moment achter", aldus Griekspoor.

Ook op fysiek gebied veranderde Griekspoor het een en ander. "Ik ben bijvoorbeeld niet meer een half uur aan het inspelen voor een wedstrijd, die inspanning bewaar ik allemaal voor vlak voor de wedstrijd. Ik ben alleen aan het losslaan", zei hij. "Ik heb daarnaast mijn manier van krachttraining aangepast." Fanatieke manier Pisano valt deze week op in Ahoy met zijn soms fanatieke manier van aanmoedigen in de spelersbox van Griekspoor. "Het voelt met hem heel vertrouwd, alsof hij er al jaren bij is", zegt de tennisser. "Mijn coach Kristof Vliegen leert ook van de nieuwe benadering en doet met de meeste dingen mee. Hij voelt zich er ook fijn bij, dus dat zijn allemaal mooie dingen. Je doet het met elkaar."

Trainer Kristof Vliegen en fysiotherapeut Sebastian Pisano (rechts) in de spelersbox van Tallon Griekspoor - Foto: ANP