Wereldkampioen Steenbergen plaatst zich na korte nacht voor halve finales 50 vrij

Zwemster Marrit Steenbergen heeft zich na een korte nacht geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Dat deed Steenbergen enkele uren nadat ze vrijdagavond wereldkampioen werd op de 100 meter vrije slag. "Het was een lange avond met heel veel interviews, maar ik vind dit nummer gewoon leuk om te doen. Het is ook maar 50 meter, dus dat kan wel even", stelde de kersverse wereldkampioene zaterdagmorgen. De 24-jarige Friezin werd bij de vorige WK achtste op dit nummer. Nu plaatste ze zich met 24,86 als tiende voor de halve finales, die later vandaag zijn.

WK zwemmen bij de NOS Tot en met zondag zijn de finales van de WK zwemmen in Doha elke dag vanaf 17.00 uur via een livestream te zien op NOS.nl en in de NOS-app met commentaar van Jeroen Grueter.