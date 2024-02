Woods haakt ziek af bij rentree op PGA Tour, Spieth gediskwalificeerd

De rentree van Tiger Woods op PGA Tour is uitgelopen op een sof. De 48-jarige Amerikaan moest zich door ziekte op dag twee terugtrekken van het Genesis Invitational in Los Angeles. Die wedstrijd, die hij mede organiseert, is onderdeel van de PGA Tour.

Woods maakte na tien maanden zijn rentree op de PGA Tour, nadat hij vorig jaar in april met pijn aan zijn enkel was afgehaakt. De vijftienvoudig majorwinnaar moest een enkeloperatie ondergaan.

Die ingreep was nodig, omdat hij nog steeds problemen heeft met zijn rechterbeen, dat werd verbrijzeld bij een zwaar auto-ongeluk in 2021.