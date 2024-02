WK afstanden: revelatie De Boo en titelverdediger Leerdam jagen op succes op kilometer

Het zijn drukke dagen voor Jenning de Boo in Calgary. Op de derde dag van de WK afstanden komt de twintigjarige revelatie van het seizoen voor de derde en laatste keer in actie, ditmaal op de 1.000 meter. Ook de vrouwen rijden die afstand en daarna wordt gestreden om de wereldtitels op de massastart.

Na het zilver op de teamsprint, slechts twee duizendsten achter winnaar Canada, kwam De Boo op de 500 meter gisteren niet verder dan de twaalfde plaats. "Het was een van mijn minste ritten", vond De Boo. Vandaag krijgt hij kans op revanche. De Boo's ploeggenoot Tim Prins komt ook in actie op de kilometer. Beiden zijn bezig aan hun eerste seizoen bij Reggeborgh en net als De Boo blonk Prins dit seizoen uit met een snelle tussenronde. Waar De Boo tijdens de NK afstanden naar een rondje 24,45 knalde richting de 600 meter, de snelste ronde ooit in Thialf, was het Prins die in Salt Lake City voor de snelste Nederlandse 400 meter ooit zorgde: 24,18 seconden. Bekijk hieronder een reportage met WK-debutant Tim Prins:

Tim Prins debuteert op de WK afstanden in Calgary, waar hij op de 1.000 meter zorgeloos wil rijden. En, als het meezit, een medaille wil pakken. Misschien wel goud. - NOS

De derde Nederlander op de kilometer is Kjeld Nuis. Voor hem is het zijn eerste optreden sinds zijn valpartij in Salt Lake City, waar hij per brancard het stadion verliet met in de nek en rug. "Dat weekeinde was natuurlijk niet zoals ik het had gepland, maar nu sta ik er normaal voor, best prima", zei de wereldkampioen van 2017 deze week. Stolz topfavoriet Uiteraard is wereldrecordhouder Jordan Stolz de grote favoriet voor de titel. De Amerikaan denderde gisteren naar zijn tweede wereldtitel op de 500 meter en lijkt niet te kloppen. Stolz rijdt in de laatste rit tegen Prins (23.17 uur).

Bekijk hier de race van Jordan Stolz op de 500 meter bij de WK afstanden in Calgary. - NOS

Bij de vrouwen zijn natuurlijk vele ogen gericht op Jutta Leerdam. Zij heeft de teamsprint (vierde) en de 500 meter (zesde) al in de benen, maar de 1.000 meter is uiteraard haar terrein, pijnlijke enkel of niet. In de afgelopen vijf seizoenen startte de Nederlands recordhoudster 53 keer op de 1.000 meter, 33 keer was ze de beste. Op de Olympic Oval in Calgary wordt ze uitgedaagd door land- en ploeggenote Antoinette Rijpma-de Jong, de Amerikaanse Kimi Goetz en Miho Takagi uit Japan. Takagi, de olympisch kampioene van Peking, start voor de twintigste keer op een traditionele afstand op de WK afstanden, maar wist nog nooit een individuele wereldtitel te veroveren. De derde Nederlandse deelnemer is Isabel Grevelt, die haar individuele debuut maakt op de WK.

Jutta Leerdam - Foto: ProShots