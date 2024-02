Wekdienst 17/2: Zelensky spreekt in München • Demonstratie op de Dam na dood Navalny

Goedemorgen! Vandaag is de tweede dag van de veiligheidsconferentie in München, waar Rutte namens Nederland aanwezig is. En leden van een Russische protestgroep houden een demonstratie op de Dam naar aanleiding van de dood van Navalny.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar aan het spoor wordt gewerkt.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Oekraïense president Zelensky houdt op de tweede dag van de veiligheidsconferentie in München een toespraak. Demissionair premier Rutte en de ministers Ollongren en Bruins Slot vertegenwoordigen Nederland.

Leden van de Russische groep Feminist Anti-War Resistance houden naar aanleiding van de dood van oppositieleider Navalny een demonstratie op de Dam.

In Ethiopië begint de Afrikaanse Unie-top, waar over politieke onrust in de Sahel-regio, de Soedan-oorlog, en klimaatverandering wordt gepraat.

In Rotterdam strijden de rolstoeltennissers Diede de Groot en Jiske Griffioen om de titel. De finale van het ABN Amro Open is vanaf ongeveer 13.00 uur live te volgen via NOS.nl en in de NOS-app.

De shorttrackers rijden dit weekend in het Poolse Gdansk hun laatste wereldbekerwedstrijd. Het is de laatste ontmoeting van de internationale schaatstop voordat half maart de wereldkampioenschappen in Rotterdam beginnen.

Wat heb je gemist?

Het nieuw te vormen Nederlandse kabinet zal de steun aan Oekraïne voortzetten, verwacht demissionair premier Mark Rutte. Als PVV-leider Wilders blijft volhouden dat Nederland moet stoppen met financiële en materiële steun aan Oekraïne, is het volgens Rutte onmogelijk om een kabinet te vormen. "Volgens mij realiseert Geert Wilders zich dat dondersgoed."

Nieuwsuur interviewde Rutte op de internationale veiligheidsconferentie in München. "Het is mijn absolute overtuiging dat een nieuw kabinet niet te vormen is als steun voor Oekraïne niet doorgaat op de schaal waarop die nu plaatsvindt", zegt hij. "In ons belang, voor onze waarden en onze veiligheid, moet Rusland deze strijd verliezen. Wij kunnen niet toegeven aan Geert Wilders."

Ander nieuws uit de nacht:

Oekraïens leger verlaat frontstad Avdiivka om militairen te sparen: "Op basis van de operationele situatie rond Avdiivka heb ik besloten onze eenheden terug te trekken uit de stad", schrijft de legerleider. Hij zegt dat de strijdkrachten verderop verdergaan met de verdediging van Oekraïens grondgebied.

Begrafenisondernemer bewaarde lichaam jarenlang in lijkwagen: in de Amerikaanse staat Colorado bewaarde de 33-jarige Miles Harford twee jaar lang het lichaam van een overleden vrouw. Ook werd de as van 30 gecremeerde mensen aangetroffen in zijn huis.

NSC-top probeert op ledenbijeenkomst beroering onder achterban te beteugelen: Nadat Omtzigt plotseling stopte met de formatiegesprekken kwamen er tweeduizend mails binnen. De leden zijn behoorlijk verdeeld over de aanpak van hun partijtop.

En dan nog even dit:

De twee zeehonden die al een paar jaar in de grachten van Den Helder leven, 'kapen' daar alle vis weg, zegt de plaatselijke hengelsportvereniging. Eerder draaide de regionale omroep NH al beelden van de zeehonden in de sloten.