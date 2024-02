Oud-judocoach Chris de Korte (86), die Huizinga aan olympisch goud hielp, overleden

Oud-judoka en voormalig judotrainer Chris de Korte is overleden. Hij werd 86 jaar. Zijn grootste succes was het begeleiden van Mark Huizinga op weg naar diens gouden medaille bij de Olympische Spelen van 2000 in Sydney. Eind vorig jaar werd bij De Korte acute leukemie vastgesteld, behandeling hiervan mocht niet baten. Als een van de eersten in Nederland behaalde De Korte in 1958 de zwarte band. In 1965, op 27-jarige leeftijd, reisde de Vlaardinger alleen in de Transsiberië Express richting Japan, om daar alles te leren over de sport waar hij zo van hield. Lessen uit Japan Zo zag hij bijvoorbeeld dat de Nederlandse judotrainingen niet zo lang duurden als die in Japan, vertelde hij eerder aan de NOS. "In Nederland duurt een judotraining anderhalf uur. Ik kwam in die dojo en dacht dus dat ik om elf uur wel klaar zou zijn. Maar het duurde tot half drie en toen pas kon ik douchen." De kennis die hij mee terugnam, vormde de basis voor een reeks Nederlandse judosuccessen.

Chris de Korte na de gouden medaille van zijn pupil Mark Huizinga in 2000 in Sydney - Foto: NOS

In 1969 werd De Korte eerst bondscoach van de junioren, in zijn eigen sportschool leidde hij verschillende talenten op. Daarna werd hij trainer van Huizinga, Edith Bosch, Marhinde Verkerk, Anicka van Emden, Angelique Seriese, Theo Meijer en Elisabeth Willeboordse. Zijn pupillen haalden in totaal tien olympische medailles op zeven verschillende Spelen. De bekendste was de medaille van Huizinga in 2000. In Sydney was de judoka de derde Nederlander die olympisch judokampioen werd. Door deze, maar ook de andere negen olympische medailles, werd trainer De Korte een van de grootheden van het Nederlandse judo. Tot op de dag van vandaag kon hij de sport maar moeilijk loslaten. Hij bleef als trainer actief en stond zelfs op 85-jarige leeftijd nog op de mat in een sportschool in Hoogvliet die zijn naam draagt. Daar gaf hij trainingen die werden gevreesd. Pupillen noemden zijn methode hard en zwaar. In 2020 maakte Andere Tijden Sport een aflevering over het goud van Mark Huizinga en hoe de reis van Chris de Korte naar Japan daar de basis van was.

Zijn olympische succes is terug te leiden tot een reis van zijn coach Chris de Korte in de jaren zestig. - NOS