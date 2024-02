Willem II klopt ADO in topper eerste divisie, Roda JC in slotfase langs Emmen

ADO mocht niet eens klagen met de 2-0 ruststand, want Willem II kreeg nog meer mogelijkheden terwijl de ploeg uit Den Haag weinig te vertellen had.

Na elf minuten stond Willem II al op voorsprong. Ringo Meerveld dribbelde zich een weg naar het Haagse doel en schoot de bal zelf voorbij Nick Marsman. Vier minuten later verdubbelde Jesse Bosch de voorsprong met een prachtige knal van buiten de zestien. Een droomstart voor de Tilburgers.

Roda JC neemt de tweede plek over van ADO. De ploeg uit Kerkrade stond lange tijd achter tegen FC Emmen, maar won door twee goals in de blessuretijd alsnog.

Koploper Willem II heeft de topper in de eerste divisie gewonnen van nummer twee ADO Den Haag. Al na een kwartier stonden de Tilburgers met 2-0 voor, en ondanks een benauwde slotfase werd de zege binnengesleept: 2-1 was de eindstand.

In de slotfase van de wedstrijd gaf ADO toch nog gas. Vijf minuten voor tijd kopte Timothy Derijck de aansluitingstreffer binnen.

Het werd nog even billenknijpen voor Willem II, want ADO kreeg nog een aantal grote kansen. De voorsprong bleef echter staan, wat voor grote vreugde zorgde in het stadion.

Roda ontsnapt

Roda JC nam met een spectaculaire zege de tweede plek over van ADO. De Limburgers kwamen op voorsprong door een doelpunt van Arjen van der Heide, maar even later maakte Mike te Wierik namens Emmen weer gelijk.

Halverwege de tweede helft zorgde Ben Scholte voor een voorsprong voor de Emmenaren. In de extra tijd draaiden Saydou Bangura en Teun Bijleveld het helemaal om, waardoor Roda toch won.

Bij Jong Ajax scoorde Julian Rijkhoff voor de tweede keer op rij, maar het duel met Top Oss ging wel met 2-1 verloren.