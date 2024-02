Trump veroordeeld voor fraude, krijgt ruim 354 miljoen dollar boete

De Amerikaanse zakenman en oud-president Donald Trump is veroordeeld tot een boete van meer dan 354 miljoen dollar voor het misleiden van banken en andere financiële instellingen. Door stelselmatig een te hoog vermogen op te voeren, zou Trump leningen en verzekeringen onder gunstige voorwaarden hebben kunnen loskrijgen, bedoeld voor de bouw van onder meer wolkenkrabbers en golfbanen. Dat zou hem zo'n 168 miljoen aan rentebetalingen hebben gescheeld. Openbaar aanklager Letitia James beschuldigde Trump er vorig jaar namens de staat New York van zijn vermogen met zo'n 3,6 miljard dollar te hebben overschat, en de rechter gaat daar dus in mee. Hij veroordeelde Trump tot de boete, en besloot daarnaast dat de oud-president de komende drie jaar geen zakelijke ondernemingen meer mag bezitten in de staat. Het gaat om een civiele zaak, dus celstraf voor de oud-president is niet aan de orde. In een reactie noemde Trump de rechter in de zaak corrupt. Hij spreekt van een inmenging van de verkiezingen. De oud-president ontkent dat hij iemand heeft misleid en zegt dat alles volgens de regels verliep. Ook Erik en Donald Junior Ook Trumps volwassen zonen Eric en Donald Junior mogen in diezelfde periode geen functie meer vervullen in Trumps ondernemingen. Dat wordt een probleem voor Eric, die op dit moment leiding geeft aan de Trump Organization.

VS-correspondent Rudy Bouma over de vraag of Trump de miljoenenboete kan betalen: "Hij is weliswaar miljardair, goed voor zo'n 2,5 miljard, maar zijn kapitaal zit met name in vastgoed. En hij moet naast de boete van 354 miljoen dollar ook nog bijna 90 miljoen betalen aan auteur E. Jean Carroll vanwege seksueel misbruik maar met name vanwege smaad aan haar adres.

Met die twee bedragen bij elkaar zit je ongeveer aan het bedrag dat Trump naar schatting cash heeft. Maar dan heeft hij ook echt niets meer over. "Nou hij gaat sowieso in beide zaken in hoger beroep maar in afwachting daarvan moet hij een borgsom en rente op die honderden miljoenen boete betalen waardoor het bedrag razendsnel kan oplopen. Dus "Grab 'em by the purse" is kennelijk gedacht."