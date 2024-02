Oekraïense leger verlaat frontstad Avdiivka om militairen te sparen

Oekraïense militairen verlaten de Oost-Oekraïense stad Avdiivka om omsingeling te voorkomen en hun leven te sparen. Dat meldt de nieuwe leider van het Oekraïense leger, Oleksandr Syrsky, op Facebook.

"Op basis van de operationele situatie rond Avdiivka heb ik besloten onze eenheden terug te trekken uit de stad", schrijft hij. Hij zegt dat de strijdkrachten doorgaan met de verdediging van Oekraïens grondgebied "via gunstigere linies".

Al maandenlang voert Rusland verwoestende aanvallen uit op de frontstad Avdiivka in het oosten van Oekraïne. De Russen proberen daarmee de stad te omsingelen.

Situatie stabiliseren

Syrsky wil dat niet afwachten. "We nemen maatregelen om de situatie te stabiliseren en onze posities te behouden", schrijft hij. De kersverse legerleider roemt in het Facebook-bericht zijn militairen. "Onze soldaten voerden hun militaire plicht met waardigheid uit, deden al het mogelijke om de beste Russische militaire eenheden te vernietigen en brachten de vijand aanzienlijke verliezen toe in termen van mankracht en uitrusting."

De val van Avdiivka werd al verwacht. Een verovering van Avdiivka is een flinke opsteker voor de Russen. De stad ligt logistiek gunstig: wie Avdiivka in handen heeft, heeft ook toegang tot belangrijke andere delen van Oekraïne. Al sinds de annexatie van de Krim in 2014 ligt het stadje aan de frontlinie. Oekraïne heeft er al die jaren alles aan gedaan om Avdiivka in handen te houden.

Legerleider Syrsky heeft nog hoop dat de stad ooit wordt heroverd. Hij sluit zijn Facebook-bericht af met de woorden: "We zullen Avdiivka weer in handen krijgen."

Nieuwsuur maakte vorig weekend nog deze explainer over de gevechten in de stad: