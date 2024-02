Begrafenisondernemer bewaarde lichaam jarenlang in lijkwagen

Een voormalig begrafenisondernemer in de Amerikaanse staat Colorado blijkt twee jaar lang het lichaam van een overleden vrouw in een lijkwagen te hebben bewaard. Ook is in het huis van de 33-jarige Miles Harford de as van 30 gecremeerde personen aangetroffen.

De lugubere vondst werd begin deze maand gedaan tijdens een ontruiming van zijn huis. Harford werd uitgezet omdat hij een huurachterstand had. In de kruipruimte van de woning zijn plastic dozen met as aangetroffen. Andere urnen werden gevonden in een vrachtwagen die buiten geparkeerd stond. Ook werden een aantal urnen gevonden in een lijkwagen waar onderzoekers het lichaam van de overleden vrouw aantroffen bedekt met dekens.

Harford bleek in financiële problemen te zijn geraakt en was geld schuldig aan verschillende crematoria in de omgeving. Maar geen enkele crematorium wilde het lichaam van de 63-jarige vrouw cremeren. Dus besloot hij haar lichaam in de lijkwagen op te slaan. Nu blijkt dat nabestaanden van de vrouw destijds de as van iemand anders hebben gekregen.

As van iemand anders

Hartford zou al langer met zijn bedrijf in financiële problemen zijn geraakt. Volgens de politie was hij daardoor niet in staat de crematies te voltooien en de stoffelijke resten aan families te verstrekken. Nabestaanden kregen in sommige gevallen de as van iemand anders.

De zaak kwam aan het licht doordat nabestaanden van overledenen argwaan hebben gekregen over de gang van zaken bij de uitvaartondernemening. Iemand vertelt tegen persbureau AP dat het maanden heeft geduurd voor ze de as van een familielid kregen. "Herhaalde telefoontjes en sms-berichten werden beantwoord met een reeks excuses", zegt een vrouw.

Zo zei de begrafenisondernemer dat dat hij een auto-ongeluk had gehad tijdens het vervoeren van de stoffelijke resten. Later kregen ze een urn met as, maar zij vermoeden dat die van iemand anders is dan die van hun geliefde.

Harford is nog niet opgepakt. De politie heeft een arrestatiebevel tegen de man uitgevaardigd. Hij zal naar verwachting worden aangeklaagd voor misbruik van een lijk, vervalsing van de overlijdensakte en diefstal van het geld dat voor de crematie is betaald.