Realistisch beeld genereren met tekst: OpenAI lanceert Sora

OpenAI, de maker van ChatGPT, heeft nieuwe software gelanceerd waarmee met behulp van kunstmatige intelligentie tekst kan worden omgezet in een zeer realistisch ogende video: Sora. Beelden waar normaal gesproken meerdere camera's, drones, acteurs of een willekeurig huisdier voor nodig zijn, kunnen nu in een prompt, een soort kort script, worden geschreven. Een gebruiker hoeft alleen maar een scenario te verzinnen en te beschrijven in tekst, en in een handomdraai ontstaat een behoorlijk realistische video. OpenAI is niet de eerste met dit soort programma's: Runway ging de maker van het populaire ChatGPT al voor. Maar de kwaliteit van Sora is duidelijk beter, zeggen experts. Andere techbedrijven, zoals Google en Meta, lanceerden ook AI-videoprogramma's, maar die kunnen voorlopig alleen nog materiaal creëren dat een paar seconden duurt, en die beelden wijken nog regelmatig af van de geschreven scripts.

Voorlopig is Sora alleen beschikbaar voor een beperkt aantal onderzoekers en videomakers. In deze fase wordt getest of er binnen de geldende regels materiaal wordt geproduceerd. Zo is het voor AI-bedrijven verboden om extreem geweld, seksueel getinte beelden of beroemdheden te genereren. Misleiding bij verkiezingen Om misleiding tijdens verkiezingen tegen te gaan hebben twintig grote techbedrijven de handen ineengeslagen. Ceo's spraken vrijdag op de veiligheidsconferentie in München af om technologie te ontwikkelen die misleiding moet opsporen. De beelden die zijn vrijgegeven door OpenAI zijn gewatermerkt, zodat kijkers kunnen zien dat ze met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. In de praktijk is het wel mogelijk om dat watermerk weg te halen.

Wat is AI? AI is een parapluterm voor allerlei soorten taken die computers uitvoeren, waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. AI is goed in het herkennen van patronen en het analyseren van situaties. De toepassingen lopen enorm uiteen: van aanbevelingen op je streamingaccount en het besturen van zelfrijdende auto's tot oplossingen bedenken voor het tegengaan van klimaatverandering.