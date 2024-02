Fenomeen Stolz verpulvert concurrentie op 500 meter bij WK afstanden

Jordan Stolz is nog geen twintig jaar oud, maar hij heeft nu al zijn vierde gouden WK-medaille binnen. Hij was vrijdag bij de WK afstanden in Calgary op de 500 meter veruit de snelste.

Een jaar geleden werd Stolz op zowel de 500, 1.000 als 1.500 meter wereldkampioen. En die triple kan hij ook Canada weer voltooien. De 1.000 en 1.500 meter staan later dit weekend op het programma.

Op de 500 meter vloog hij uit de startblokken, opende hij razendsnel en liet hij verder in de race nergens een steek vallen. Met 33,69 versloeg hij niet alleen alle concurrenten, maar verbeterde hij ook het baanrecord.

Alleen de Rus Pavel Koelizjnikov was ooit sneller op de kortste afstand: 33,61.