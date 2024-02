Dumfries begint weer eens in de basis bij Internazionale en scoort gelijk

Internazionale heeft in de Serie A een moeiteloze overwinning geboekt op Salernitana. De koploper was thuis met 4-0 te sterk voor de rodelantaarndrager en is in dit kalenderjaar nog foutloos.

Carlos Augusto gaf de assist bij zowel de 1-0 als de 2-0. De Braziliaan zette in de zeventiende minuut voor en Marcus Thuram rondde goed af. Anderhalve minuut later stuurde hij met een verre ingooi spits Lautaro Martínez diep.

De Argentijnse topscorer van de Serie A maakt het daarna bekwaam af. De teller staat al op twintig goals. Dumfries tikte voor de rust nog de 3-0 binnen. De rechtsback, die voor het eerst sinds 6 januari in de basis stond, gaf bij de 4-0 van Marko Arnautovic de assist.

Nummer twee op de ranglijst Juventus speelt morgen om 18.00 uur uit tegen Hellas Verona. Nummer drie AC Milan speelt zondag om 20.45 uur tegen Monza.

Bekijk hier de stand in de Serie A: